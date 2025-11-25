El PSOE aborda con los sindicatos la "situación límite" en el Hospital de Jerez (Cádiz)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, y el secretario general del PSOE en Jerez, José Antonio Díaz, han mantenido una reunión con sindicatos y colectivos del sector sanitario en la que han "constatado la situación límite del hospital de Jerez y en general del distrito sanitario, la falta de personas en servicios como las ambulancias, así como el desamparo que sufren pacientes con enfermedades raras".

Según ha indicado el PSOE en una nota, en el encuentro, al que han asistido representantes de UGT y CCOO de la sección sindical Hospital de Jerez, la Marea de Pensionistas así como miembros de las asociaciones de Parkinson, lucha contra el cáncer, Uniper relativo a Enfermedades Raras, Quilomicronemia, Endelrs Dalos, Syngap y Síndrome Williams, se han abordado "diferentes problemáticas de un sector sanitario público que atraviesa la peor etapa debido a las políticas de recortes y privatizaciones del PP en el Gobierno de la Junta de Andalucía".

Por su parte, Ruiz Boix les ha manifestado el respaldo del PSOE en su "defensa de una sanidad pública y de calidad en Jerez, sobre cuyos servicios sanitarios existe una amenaza latente de privatización y de continuas externalizaciones de servicios" por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una política que provoca que en el Hospital de Jerez se registren "unas listas de espera inaceptables" y graves "carencias de personal", incluyendo falta de médicos y radiólogos.

"El colapso sanitario al que tiene sometido Juanma Moreno a toda Andalucía también se vive y se palpa en Jerez y ese colapso es fruto de los recortes y del impulso que está dando a la sanidad privada con unas políticas que vienen a ahogar los servicios públicos para seguir externalizando, agigantando las cifras de las consultas privadas, las cifras de las clínicas privadas, las cifras de esos amigos y amigas empresarios del Partido Popular", ha afirmado Ruiz Boix.

El dirigente socialista ha apuntado también su "preocupación" a la Atención Primaria, donde "la carencia de pediatras ya se ha convertido en una norma" en los centros de salud de la ciudad". Ante la proximidad de la campaña navideña, Ruiz Boix ha asegurado que muchos centros de salud "cerrarán en horario de tarde" ya en diciembre, lo que "inevitablemente agigantarán las listas de espera y las demoras en todos los procesos asistenciales, desde las intervenciones quirúrgicas y consultas con especialistas hasta la atención de un médico de familia".