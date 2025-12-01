El PSOE acusa a la Junta de "ningunear" al Campo de Gibraltar en el POTA y los presupuestos

Juan Carlos Ruiz Boix y Rocío Arrabal en rueda de prensa. - PSOE

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a la secretaria general del PSOE en Algeciras, Rocío Arrabal, han acusado al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, de "ningunear" al Campo de Gibraltar en la gestión de la Junta, como sucede con el POTA "donde la comarca desaparece" o los presupuestos.

En una nota, Ruiz Boix ha afirmado que se trata del "maltrato ya habitual" de Juanma Moreno a la provincia de Cádiz y al Campo de Gibraltar, una comarca que "no estuvo presente en el debate de la comunidad de Andalucía". El dirigente socialista ha afirmado que el presidente de la Junta solo se acordó de la comarca "una única vez, para anunciar por séptima vez consecutiva la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Algeciras".

El dirigente socialista ha mostrado su "escepticismo" ante el compromiso de iniciar las obras en el primer semestre de 2026, calificándolo de "más mentira más" y "fecha preelectoral", ya que "una obra de esa envergadura todavía no está licitada ni adjudicada".

Además, ha criticado que la "incapacidad de gestión" del Gobierno andaluz "pone en riesgo la subvención de fondos europeos" prevista para la construcción del Centro de Salud de la Bajadilla, así como que "tampoco hay ninguna partida contemplada en los presupuestos de la Junta 2026 para el Conservatorio Paco de Lucía".

Asimismo, ha lamentado que el nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 2025 "haya eliminado el área subregional del Campo de Gibraltar, obviando la realidad y las necesidades de la comarca" y ha criticado que este nuevo POTA "se quiera implementar sin colaboración institucional, ni participación ciudadana".

Según Ruiz Boix, el POTA "no incluye ninguna referencia a proyectos clave para la comarca, como el Bus Transit Rapid, el nuevo acceso norte al Puerto de Algeciras, la variante exterior de la A7 o la conexión ferroviaria con La Línea y Gibraltar". Igualmente, en materia hidráulica ha destacado la "ausencia del nuevo Embalse de Gibralmedina y de la obra de la depuradora (EDAR) de San Roque/Los Barrios que se encuentra paralizada".

"Desde aquí le decimos a Juanma Moreno que lo que necesitamos es un gobierno valiente, un gobierno de la Junta de Andalucía que deje ya de una vez por toda la inacción, esa indolencia habitual de siete años sin hacer nada y que asuma la realidad de cómo está la comarca del Campo de Gibraltar, que necesita un plan especial, un plan estratégico de inversiones en infraestructura sanitaria, educativas, en empleo y el transporte", ha afirmado.

Ruiz Boix también ha mostrado su "sorpresa" porque en el Debate del Estado de la Comunidad "no se hiciera tampoco "ninguna mención al acuerdo del Brexit ni al acuerdo con Gibraltar, una nueva etapa de cooperación que permitirá un tiempo nuevo de prosperidad compartida".