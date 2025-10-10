El PSOE acusa al PP de actuar de forma "sectaria" con los alcaldes socialistas de la Janda en Cádiz

CÁDIZ 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, tras una reunión con cargos orgánicos e institucionales del artido en la comarca de la Janda, ha manifestado que la zona "sufre parálisis y abandono debido al sectarismo geográfico que practica el PP tanto en el Gobierno de la Junta como en el de la Diputación provincial de Cádiz", recordando que hay cuatro alcaldes socialistas en la comarca.

Según Ruiz Boix, la Janda se ha convertido en la comarca "donde más se evidencia la discriminación y el castigo de la Junta, precisamente porque cuatro de sus municipios, Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, San José del Valle y Vejer están gobernados por alcaldes socialistas". "Unos municipios con los que se ensañan y a los que castigan con una falta sistemática de inversiones que son vitales para el progreso y la calidad de vida de sus vecinos", ha añadido.

Así, ha exigido a la Diputación y al Gobierno andaluz que "abandone esa tendencia discrecional a la hora de conceder ayudas y subvenciones o asignar partidas de inversión pública y apuesten por un proyecto comarcal que garantice un trato ecuánime, poniendo fin a los incumplimientos en infraestructuras, sanidad y educación". "Exigimos inversiones reales y no promesas vacías que solo llegan a los pueblos amigos", ha reivindicado.

Ruiz Boix ha exigido a la Junta que "deje de poner piedras en el camino de los alcaldes de la Janda que solo buscan mejorar la calidad de vida de sus vecinos y trabajen con una estrategia común para la comarca donde se aborde de forma integral las carencias en infraestructuras de comunicación, equipamientos educativos y, especialmente, en el ámbito sanitario".

Finalmente, ha reafirmado el compromiso del PSOE de la Janda y de la dirección provincial para "llevar esta denuncia a todos los espacios de representación, tanto en el Parlamento de Andalucía como en la Diputación de Cádiz y los propios ayuntamientos, para poner el foco a esta injusticia y acabar con el abandono al que la derecha está sometiendo a este territorio".