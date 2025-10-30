El PSOE asegura que el PP solo ha ejecutado el 5,15% de las inversiones en la provincia de Cádiz

CÁDIZ 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado la "ínfima" ejecución presupuestaria del Gobierno andaluz en la provincia, asegurando que de los más de 400 millones de euros presupuestados para el año en curso "únicamente se ha ejecutado el 5,15 por ciento".

Además, en una nota,ha calificado la presentación de los presupuestos del Gobierno andaluz en la provincia, por parte del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, como una "gran mentira y una venta de humo diseñada para tratar de tapar la mayor crisis que ha tenido la Junta en 50 años de democracia, la crisis de la sanidad pública".

En este sentido, ha "lamentado" que Sanz "intente vender unas cuentas en las que nadie cree, justo después de conocerse la grave negligencia en los cribados del cáncer de mama y la opacidad del Gobierno andaluz".

Ruiz Boix ha criticado el calificativo de "históricos que el PP atribuye a sus presupuestos" porque, "para históricas, las aportaciones por parte del Gobierno de España, que aporta casi 10.000 millones de euros más que los que aportaba anteriormente el Gobierno a Andalucía".

Así, ha preguntado "dónde está ese dinero", ya que ha asegurado que "no se encuentra en los centros de salud, donde las citas de medicina de familia tardan semanas, algo nunca visto; no está en las urgencias, donde la gente se asigna durante horas para recibir atención en los hospitales; tampoco está en las ambulancias, cuando gente enferma se ve obligada a desplazarse en coche privado o en taxi; ni en los consultorios rurales y hospitales que están siendo desmantelados en estos siete años de gobierno".

Finalmente, ha insistido en la "nula capacidad de gestión del PP, más allá de la propaganda". "Estamos estudiando cuáles son los compromisos ejecutados por parte del Gobierno de Juanma Moreno en este año 2025, porque lo habitual es pintar los presupuestos y luego no ejecutarlos", ha afirmado Ruiz Boix, que ha añadido que la primera valoración "es que de las inversiones previstas en la provincia de Cádiz, que superan los 400 millones de euros en papel pintado, únicamente se ha ejecutado el 5,15 por ciento".