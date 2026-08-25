PSOE de Barbate (Cádiz) pide abrir expediente informativo a Aqualia por el cierre durante días de la playa del Carmen

Archivo - Playa del Carmen de Barbate, en una imagen de archivo. - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Barbate ha anunciado que exigirá al alcalde de esta localidad, Miguel Molina (Andalucía Por Sí) que inicie un expediente informativo a la empresa concesionaria de aguas, Aqualia, para conocer el motivo que provocó la semana pasada el cierre durante cuatro días de la playa del Carmen "en plena temporada estival" por la presencia de aguas sucias.

En una nota, el PSOE barbateño ha lamentado que este cierre ha provocado "un perjuicio social y económico" para el municipio, con un fin de semana "de cancelaciones de reservas en apartamentos turísticos y restaurantes" debido a que se preveía que la playa siguiera cerrada el fin de semana a causa del positivo en E.coli y al no ser recomendable el baño.

Para el PSOE de Barbate, ni las declaraciones del alcalde ni las de Aqualia "han convencido a la población y ni mucho menos a esta formación política", que va exigir "mayor transparencia de la que actualmente se ha dado" a la población, aunque reconociendo que Molina sí ha transmitido información al portavoz socialista sobre la situación, algo que se ha valorado de forma positiva.

No obstante, se ha indicado que el PSOE ha encargado un estudio técnico externo, en el que "las primeras consideraciones no se ajustan con las explicaciones dadas por el alcalde ni por la empresa concesionaria", por lo que una vez consumado este informe, se va a solicitar la comparecencia del alcalde en un pleno extraordinario para "confrontar ambas teorías y disipar cualquier tipo de dudas".

El PSOE ha transmitido un mensaje de apoyo a todo el empresariado local y a la ciudadanía por la situación que se ha ocasionado, poniéndose a su disposición para "apoyarles y ayudarles en cualquiera de sus reivindicaciones".

Cabe recordar que este lunes se abría al baño la playa del Carmen, que el pasado jueves tuvo que ser cerrada debido a la presencia de aguas sucias. Aunque en un primer momento, el Ayuntamiento confiaba en retirar la prohibición el viernes, la situación se mantuvo durante el fin de semana.

De hecho, el domingo se colocó la bandera amarilla en esta playa pero desde el Ayuntamiento recomendaban a los bañitas no meterse en el agua hasta no contar con los resultados de los análisis que permitieran este hecho.