PSOE de Cádiz califica de "desvergüenza" que alcalde reclame fondos estatales mientras PP "bloquea la Ley de Vivienda"

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres. - PSOE - Archivo

CÁDIZ 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha calificado de "desvergüenza e hipocresía política" la solicitud del alcalde, Bruno García, de la firma de un convenio bilateral para la financiación de 275 viviendas protegidas en la ciudad a la ministra de Vivienda.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Torres ha subrayado que el PSOE local "apoya y votará a favor de cualquier inversión que redunde en beneficio de los gaditanos", pero exige al equipo de gobierno del Partido Popular que "deje de tomar por tontos a los ciudadanos" y asuma "sus propias competencias políticas".

"Es de un cinismo absoluto que Bruno García pretenda ahora acogerse al Plan Estatal de Vivienda y a los fondos del Gobierno de España cuando su propio partido ha hecho todo lo posible por bloquear, boicotear y tumbar estas herramientas jurídicas y económicas", ha criticado el portavoz socialista.

En este sentido, Torres ha precisado que el PP no solo rechazó y recurrió el Plan Estatal y la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional, sino que, en el plano estrictamente local, ha rechazado de forma sistemática la declaración de Cádiz como zona tensionada para frenar los precios del alquiler y se ha opuesto blindar las Viviendas de Protección Oficial (VPO) "porque su política es la de especular con estas viviendas".

"El PP de Cádiz vive en una contradicción constante, en Madrid y en Bruselas intentan bloquear los recursos que luego, en Cádiz, piden fondos al Gobierno central porque son incapaces de generar alternativas con fondos propios o autonómicos", ha afirmado Torres.

El portavoz del PSOE ha puesto el foco en la "complicidad" de Bruno García con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, criticando que el PP haya defendido recientemente en el pleno municipal que la administración autonómica --que es la que ostenta las competencias exclusivas en materia de vivienda-- no aumente su partida de inversión en la capital gaditana.

"La diferencia entre el PSOE y el PP es muy clara: los socialistas reclamamos al Gobierno de España que siga invirtiendo en Cádiz, y así lo demostramos con hechos; pero Bruno García es incapaz de exigirle nada a la Junta de Andalucía", ha aseverado.

Además, Torres ha concretado agravios históricos donde el PP local decía una cosa en la ciudad y votaba la contraria en las instituciones donde se decidía el futuro de la provincia. "Esto nos recuerda inevitablemente a los peores tiempos de Teófila Martínez, que mientras en Cádiz se rasgaba las vestiduras exigiendo carga de trabajo para nuestros astilleros, luego en Madrid, desde su escaño de diputada, votaba en contra de los contratos para Navantia", ha añadido.

Del mismo modo, el portavoz socialista ha incidido en que el alcalde depende actualmente de los fondos Next Generation cuando el PP ha votado en contra de estas ayudas. "Hoy, la totalidad de las promociones públicas de vivienda que se están levantando o proyectando en Cádiz cuentan con financiación europea conseguida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Se están haciendo viviendas en Cádiz a pesar del Partido Popular, no gracias a ellos", ha remarcado.

Para finalizar, Torres ha advertido de que el PSOE de Cádiz no va a permitir que Bruno García "se cuelgue medallas que no le corresponden" a costa del "esfuerzo inversor" del Estado. "Apoyamos la petición de fondos porque Cádiz necesita vivienda de forma urgente, pero denunciamos la doble moral de un alcalde que se mantiene en silencio y sumiso ante Moreno", ha finalizado.