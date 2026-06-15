PSOE de Cádiz convoca el Comité Provincial el 6 de julio para situarse en "modo electoral" para las municipales de 2027

Ruiz Boix en rueda de prensa. - PSOE

CÁDIZ 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado la convocatoria del Comité Provincial del partido para el próximo 6 de julio y ha señalado que este encuentro orgánico, que tomará el relevo del Comité Federal y el Comité Director andaluz, marcará el "pistoletazo de salida" de la maquinaria electoral socialista con la vista puesta en los comicios municipales de mayo de 2027.

Según ha explicado en una nota, Ruiz Boix ha detallado que el Comité Provincial servirá para adentrarse en el último año de mandato y "examinar los 45 proyectos municipales en cada uno de los municipios de la provincia de Cádiz". "Actualmente contamos con 16 alcaldías y el reto es sumar un mayor número de alcaldes de gobiernos socialistas", ha subrayado, apelando al trabajo "incansable" de la dirección y la militancia para obtener el mayor respaldo ciudadano.

Dicho esto, Ruiz Boix ha pasado a criticar la "parálisis provocada por el presidente en funciones de la Junta" en el inicio de la legislatura en el Parlamento de Andalucía, que "no asume ni acata el mandato de las elecciones y tiene al ralentí la gestión en la Junta, sin dar respuesta, como ha venido haciendo en estos algo más de siete años, a las dificultades que atraviesan la sanidad pública, la educación pública o la dependencia".

Así, ha apuntado al "incumplimiento flagrante" de la Ley de Bioclimatización de Andalucía por parte de la Junta, recordando que "el Gobierno de España ha puesto a disposición de las distintas comunidades autónomas más de 200 millones de euros para climatizar colegios y la Junta es incapaz de ejecutar esos fondos". Además, ha criticado el "plan que el PP tenía oculto en campaña para eliminar la FP básica específica, afectando a centros que atienden a niños y niñas con necesidades educativas especiales, cerrando líneas además sin plantear ningún tipo de alternativa".

En materia sanitaria, Ruiz Boix ha puesto sobre la mesa la "fuga de talento de facultativos" asegurando que "el 85 por ciento de los médicos residentes en Andalucía rechazan los contratos que le ofrece el SAS y se van a otras comunidades con mejores condiciones laborales y de estabilidad".

Asimismo, ha criticado también el "plan de verano" anunciado por el consejero de Salud, aseverando que los 6.600 contratos anunciados "son insuficientes, no cubren las vacantes por vacaciones y abocan directamente al cierre de plantas y al cierre de centros de salud en horario de tarde" en comarcas como el Campo de Gibraltar, la Janda, la Sierra, la Costa Noroeste y la Bahía.

Por contra, Ruiz Boix ha alabado el "escudo social y las inversiones de Pedro Sánchez, un gobierno que, a pesar de las dificultades, sigue ofreciendo respuesta a los problemas de los gaditanos", poniendo como ejemplo la resolución por parte del Ministerio de Política Territorial de más de 240 millones de euros destinados a todos los municipios gaditanos afectados por los temporales invierno, así como 55 millones destinados a ayudas a los agricultores o los más de 875 millones de euros invertidos por el Ministerio de Fomento en la provincia de Cádiz durante los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez".