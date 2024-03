El PSOE de Cádiz critica los "continuos bandazos" del alcalde al "no tener proyecto de ciudad"

CÁDIZ, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz ha reclamado de nuevo al alcalde, Bruno García, que anteponga los intereses de la ciudad a los de su partido. "Los continuos bandazos del regidor demuestran que no tiene proyecto" tras los "continuos cambios de opinión" en materias de interés como es el turismo, urbanismo o inversiones.

En primer lugar, el concejal socialista se ha referido a la implantación de la tasa turística. El PSOE lleva años pidiendo su puesta en marcha y el PP "siempre se ha negado, pero ahora parece que ha reculado porque la Junta ha decidido plantear esta cuestión que resulta especialmente importante para las localidades con un fuerte desarrollo turístico, como es el caso de Cádiz".

"Otro ejemplo de estos cambios de opinión es la obra del colector de la playa de Santa María del Mar. Hace menos de un año decían que no iban a instar a la Junta porque el proceso estaba judicializado y ahora dicen que sí", ha recordado Óscar Torres, que ha lamentado el "silencio" de García "ante la no financiación de la Junta de Andalucía a la adaptación de la depuradora Cádiz-San Fernando al uso terciario".

En esta línea también se ha puesto sobre la mesa la ausencia de presupuestos municipales, "García sigue gobernando con los presupuestos de Adelante Cádiz del año 2022. Unos presupuestos a los que su partido votó en contra pero parece que le vale porque realmente no tienen un proyecto". Respecto a las cuentas anuales, el portavoz del PSOE ha recordado que aún no se la ha hecho entrega a la oposición del borrador, "no podemos hacer aportaciones porque no disponemos de la información necesaria", ha advertido Torres.

El portavoz socialista ha insistido en que el alcalde sólo ha facilitado al resto de partidos políticos "un documento informativo con unas líneas generales de inversiones, pero que no es un documento real de trabajo". "No es capaz de seguir una línea coherente en sus políticas. Las rectificaciones son buenas, pero no olvidemos que quienes pagan esos retrasos en las tomas de decisiones por las continuas incoherencias son los ciudadanos", ha concluido Torres.