El PSOE de Cádiz destaca el compromiso de la II Feria 'Saborea el Campo' de Asaja con "la calidad y el desarrollo rural"

El senador socialista por la provincia de Cádiz, Alfonso Moscoso, en su visita a la II Feria Agroalimentaria 'Saborea el Campo'. - PSOE DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador socialista por la provincia, Alfonso Moscoso, ha visitado la II Feria Agroalimentaria 'Saborea el Campo', organizada por Asaja Cádiz, acompañado por el presidente de la organización agraria y por la portavoz del Ayuntamiento de El Bosque, Pilar García, y ha valorado el "compromiso" del sector con "la calidad, la tradición y el desarrollo rural".

Según ha detallado la formación en una nota, el senador ha subrayado el "firme apoyo" del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, al sector primario gaditano, y ha reiterado las medidas puestas en marcha para "garantizar la sostenibilidad, la modernización y el futuro del campo".

Al hilo, el senador ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado "con hechos" su "respaldo" a nuestros agricultores y ganaderos", a través de "ayudas directas, fondos para modernización de explotaciones y políticas activas para el medio rural"

De esta forma, la feria 'Saborea el Campo' se consolida "como un escaparate" de los productos agroalimentarios de la Sierra de Cádiz, "promoviendo la economía local, el kilómetro cero y la conexión entre productores y consumidores".

Asimismo, en esta segunda edición se han dado cita "numerosas iniciativas vinculadas a la ganadería, la agroindustria y la gastronomía rural", y Moscoso ha felicitado a Asaja Cádiz por el "esfuerzo organizativo".

Finalmente, el senador ha apuntado que "desde el Gobierno de España se continuará trabajando para garantizar precios justos, relevo generacional y dignidad para quienes trabajan la tierra y cuidan nuestro entorno".