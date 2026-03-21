El PSOE de Cádiz homenajea a Carmen Romero el próximo martes y finaliza así los actos de Igualdad celebrados este mes

Cartel de 'Cuando la política transforma: El legado de Carmen Romero'. - PSOE DE CÁDIZ

CÁDIZ 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha emplazado a los gaditanos y a todos los simpatizantes socialistas a participar en el acto de homenaje a Carmen Romero que el PSOE de Cádiz va a celebrar el próximo martes, 24 de marzo, a las 18,00 horas en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de Cádiz.

Tal y como ha precisado la formación en una nota, los socialistas ponen así el broche a los actos de Igualdad celebrados este mes de marzo en las distintas agrupaciones de la provincia con un acto de reconocimiento en Cádiz capital a quien fuera diputada por esta provincia entre los años 1989 y 2004 además de eurodiputada entre 2009 al 2014.

"Queremos devolverle nuestro aprecio y admiración por los años que dedicó a la defensa de los intereses de esta provincia en el Congreso y en Bruselas, por su compromiso con las familias más vulnerables en una provincia siempre tan azotada por el desempleo y también por su dedicación a fomentar los lazos culturales con el Magreb", ha destacado Ruiz Boix.

Bajo el título 'Cuando la política transforma: El legado de Carmen Romero', durante el acto se realizará una semblanza de la política socialista en el marco de una conversación con la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva provincial, Natalia Álvarez Dodero donde precisamente se pondrá en valor la lucha de Carmen Romero por una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, especialmente en la política donde en esos años "había mucho techo de cristal por romper y donde se tuvieron que implantar medidas de discriminación positiva o listas paritarias".