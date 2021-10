PSOE en Cádiz insta a la Junta a aumentar la plantilla y la dotación presupuestaria en la Atención Primaria

CÁDIZ, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentado una moción en el próximo Pleno de la Diputación de Cádiz en la que pide instar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a que tome las medidas oportunas de aumento de plantilla, dotación presupuestaria y reorganización para eliminar la "grave situación" en la que se encuentra la Atención Primaria.

Asimismo, en la moción, recogida por Europa Press, el PSOE también solicita instar a la Consejería de Salud y Familias a que impulse una mesa de participación y negociación con los representantes sindicales y profesionales que aporten, con el necesario consenso, soluciones reales a la problemática en defensa de la Sanidad Pública Andaluza.

Los socialistas recuerdan en su moción que durante las últimas semanas los representantes de los colectivos médicos y sindicales han denunciado la situación en la que se encuentra la Atención Primaria en Andalucía, informando que está "en uno de sus peores momentos".

"Los médicos de familia aseguran que no dan abasto y el estrés que están padeciendo, desde hace tiempo, no hace más que incrementarse y la finalización del verano y la nueva normalidad con la pandemia en el otoño, no parece que vayan a mejorar el panorama, principalmente por la continuada falta personal y sobrecarga de trabajo para unos sanitarios que están al borde del colapso", señala el PSOE.

Además, recuerda que los sindicatos informan de que hay alrededor de 10.000 médicos en toda la región para atender a una población que supera los 8,4 millones de habitantes, "una gran desproporción que provoca la saturación del servicio".

En este sentido, aseguran que en la provincia de Cádiz, "la situación se agrava por su particular configuración provincial y nivel de desarrollo socioeconómico".

Así, incide en que la Atención Primaria "está totalmente desbordada y es incapaz de dar respuesta a la demanda asistencial actual con unos plazos de atención medianamente razonables". "No hay justificación alguna para que la demora para tener una cita en atención primaria (sea con el médico o con la enfermera) sea de más de una semana en el mejor de los casos y de más de un mes en muchos centros de salud de la provincia", afirma el PSOE.

Además, añade que "tampoco tiene justificación la limitación a las consultas presenciales, fomentando las consultas telefónicas, y que para coger cita estos teléfonos de Salud Responde no den respuesta y que en la aplicación móvil para coger cita nunca haya citas disponibles".