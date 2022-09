El PSOE de Cádiz lamenta que la Junta "dé la espalda a la comunidad educativa" en el inicio de curso escolar

CÁDIZ, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PSOE por la provincia de Cádiz, Rocío Arrabal, ha lamentado que en el inicio del nuevo curso escolar 2022-23 la Junta de Andalucía "le dé la espalda" a la comunidad educativa, lo que pone de manifiesto que para el actual Gobierno autonómico "la calidad de la enseñanza pública no es, ni mucho menos, una prioridad".

Arrabal advierte, además, de que "no es el PSOE de Cádiz la única organización que llega a esta conclusión", aludiendo a las movilizaciones y comunicados emitidos por sindicatos de docentes, Ampas, Ptis o monitores que se han venido sucediendo a lo largo de estos últimos días.

Tal y como ha recordado la parlamentaria andaluza, los padres y madres siguen a la espera de un plan progresivo de gratuidad en la Educación Infantil de 0 a 3 años, "prometido pero no puesto en marcha" por el Gobierno andaluz.

"Además, lejos de bajar las ratios para paliar el descenso de la natalidad, la medida estrella del Gobierno de Moreno Bonilla para el curso 22-23 ha sido cerrar unidades escolares", ha lamentado, criticando también "la reducción de plantilla con respecto al curso anterior, con un cupo de docentes a todas luces insuficiente para este curso escolar".

En este sentido, la parlamentaria ha añadido que "el PP reduce en un 50% las plazas de refuerzo con respecto al curso pasado, en el que ya se recortó". Además, ha insistido en que "la subida de la ratio dificulta una atención de calidad al alumnado", y ha recordado que "ya se han detectado ratios por encima de la media establecida por ley en varios centros, como en el IES Cornelio Balbo y el Colegio Carola Ribed, en la ciudad de Cádiz, y el IES Almadraba, en Tarifa".

Por otra parte, Rocío Arrabal ha lamentado que el inicio de este curso escolar haya sido "el más caro" de los últimos años. A este respecto, ha recordado que "Moreno Bonilla ha subido un 9% de media el precio de los comedores escolares, el aula matinal y las actividades extraescolares, en un momento en el que las familias andaluzas peor lo están pasando por las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania".

En relación a las aulas matinales, ha indicado que los monitores de dichas aulas, apoyados por las Ampas y directores de los centros, "ya han manifestando su descontento en pleno inicio del curso escolar por la falta de planificación, así como por la deficiencia de personal en los centros educativos públicos dependientes de la Consejería".

"Alumnos y docentes padecen la deslealtad de la derecha con una Educación pública y de calidad", continúa advirtiendo Arrabal, que lamenta, asimismo, que el gobierno de Moreno no haya adaptado los contenidos a la Lomloe. "Esto tiene graves consecuencias y genera una gran inseguridad, y los socialistas gaditanos nos preguntamos: ¿Qué programación van a elaborar el profesorado y el cuerpo de maestros en la ESO cuando solamente hay instrucciones, imposibles de abordar por su volumen, y no hay decretos de currículum, ni órdenes que las regulen y las desarrollen?", añade la parlamentaria del PSOE.

"No contamos para este curso tampoco con un soporte normativo que dé seguridad a los equipos directivos, a las familias y a la comunidad escolar. En definitiva, todo un despropósito", ha criticado Arrabal, quien ha reprochado también que Andalucía sea la penúltima comunidad del país en inversión educativa.

Para la parlamentaria socialista, resulta más que evidente que "la Junta de Andalucía suspende en este inicio del curso escolar 22-23, que se podía haber hecho mucho mejor, escuchando a la comunidad educativa y pensando en los gaditanos, que no contamos con una renta superior al millón de euros, que además somos la inmensa mayoría, y que no nos vamos a ver beneficiados por esa bajada de impuestos que el gobierno de Andalucía no cesa de anunciar a bombo y platillo", ha concluido.