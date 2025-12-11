PSOE de Cádiz organiza su estrategia preelectoral y acusa al Gobierno andaluz de "deriva privatizadora" y "propaganda"

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, durante la reunión con los responsables de Organización de las agrupaciones municipales socialistas de Cádiz. - PSOE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha mantenido este jueves una reunión de coordinación con los responsables de Organización de las agrupaciones municipales socialistas de la provincia, con el objetivo de "poner a punto" la estructura orgánica del partido y definir las líneas de trabajo de cara a la precampaña de las elecciones andaluzas del próximo año. Una cita en la que, según ha subrayado, se busca "frenar la deriva privatizadora y la política de propaganda que sufre Andalucía bajo el Gobierno del PP".

En el encuentro, según ha detallado el partido en una nota, se ha analizado la situación política actual en la comunidad andaluza, marcada por lo que Cornejo define como "el fin del mito de la gestión del PP", y se ha trazado una hoja de ruta para "devolver" a la Junta de Andalucía un gobierno "sensible, eficaz y defensor de lo público".

Durante su intervención, Cornejo ha hecho un llamamiento a la movilización de la militancia en todos los municipios gaditanos y se ha referido también a la ronda que la Ejecutiva provincial viene manteniendo con las direcciones locales para ir conformando los proyectos locales en los 45 municipios y ELAS con los que los socialistas concurrirán a las elecciones municipales. "Estamos ante un momento crucial", ha apostillado.

En este contexto, ha hecho hincapié en que "mientras el Gobierno de España sigue aportando soluciones, subiendo las pensiones y generando empleo con cifras récord en la provincia, nos encontramos con un Gobierno andaluz de Moreno que es un gigante con pies de barro, sustentado solo en la propaganda y en la confrontación estéril".

El dirigente socialista ha insistido en que el próximo año electoral será "decisivo" para "frenar la deriva privatizadora que sufre Andalucía". "En cada pueblo de Cádiz donde hemos analizado la situación, la queja es la misma: faltan médicos, se cierran líneas educativas y las infraestructuras prometidas nunca llegan", ha lamentado Cornejo que ha recordado que Moreno "tenía en los presupuestos una herramienta útil para resolver el caos en lo público y la ha desaprovechado".

En la misma línea, ha asegurado que tanto en la Junta como en la Diputación, dos administraciones que están recibiendo "ingentes" fondos del Gobierno de España, el PP "aplica el sectarismo y castiga a los ciudadanos en función de quién gobierna su ayuntamiento, tal y como demuestran los datos de reparto de fondos provinciales donde el 93% de las ayudas van a municipios del PP".

"No podemos permitir que se normalice el deterioro", ha abundado, para asegurar que el PSOE "es la única alternativa seria y solvente capaz de atraer inversiones y generar oportunidades, como ya demostramos en gobiernos anteriores". Asimismo, ha apelado a la "fuerza municipalista" del partido para "explicar la verdad" frente a los "anuncios fantasma" de la Junta.

La reunión ha servido también para establecer un calendario de acciones que "intensificará la presencia del partido en la calle". Así, el socialista ha explicado que van a estar "donde el PP no quiere mirar: en las colas de los centros de salud, en los colegios que pierden unidades y con los sectores productivos abandonados".

"Frente a la desidia del PP, el PSOE ofrece trabajo, cercanía y un proyecto de futuro para que esta provincia deje de ser el escenario de las fotos de Moreno y vuelva a ser motor de progreso", ha concluido el secretario de Organización.