PSOE Cádiz pide a PP una solución para el "problema estructural" de los edificios en Puntales que afectan a 62 familias

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Óscar Torres, durante la reunión junto al secretario general del PSOE en Cádiz, José Ramón Ortega, y la concejala Rosario Tey. - PSOE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al equipo de gobierno del PP una actuación para abordar el "grave problema de seguridad y habitabilidad" que afecta a 62 familias del barrio de Puntales. Así lo ha declarado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Óscar Torres, tras una reunión celebrada junto al secretario general del PSOE en Cádiz, José Ramón Ortega, y la concejala Rosario Tey, con representantes vecinales de los edificios situados en la calle Explanada (números 1 y 3) y en la calle Dársena.

Durante el encuentro, los socialistas han podido constatar el "sufrimiento" de los vecinos, que viven en viviendas con "graves problemas estructurales, humedades importantes y la urgente necesidad de apuntalar estancias interiores debido al riesgo de derrumbe". "Estamos hablando de la seguridad física de más de 60 familias gaditanas que viven con el medio diario de que sus techos colapsen", ha advertido Torres en una nota.

El PSOE ha recordado que la situación de estos bloques "proviene de una gestión municipal deficiente", ya que, aunque actualmente la mayoría de las viviendas son de propiedad privada, el conjunto de edificios fue inicialmente titularidad de la empresa municipal de vivienda, Procasa. En 2004, el Ayuntamiento ofreció a los inquilinos la opción de compra, quienes adquirieron sus viviendas "sin conocer ni ser informados de los graves problemas estructurales que padecía el edificio", ha explicado el portavoz socialista. Actualmente, solo seis viviendas y dos locales siguen siendo de titularidad municipal.

Torres ha denunciado la "falta de previsión y sensibilidad" del alcalde, Bruno García, ante el "creciente deterioro" del parque de viviendas de la ciudad. "Es indignante recordar que, durante la negociación de los presupuestos de 2024, el PSOE solicitó una partida de ayudas y subvenciones para la rehabilitación de edificios de titularidad privada, anticipando situaciones como esta, que resultan inasumibles para muchas familias y que, desgraciadamente, se repiten en algunas barriadas de la ciudad. Pero el PP no cumplió", ha sentenciado.

En este sentido, Torres ha insistido en que la solución "requiere una estrategia de ciudad ambiciosa y un compromiso real con los barrios más necesitados". El PSOE ha recordado que, en dos ocasiones, ha llevado al Pleno la propuesta de instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha un Plan de Rehabilitación específico para la zona de Extramuros, siguiendo el ejemplo del plan que transformó el centro histórico y permitió recuperar más de 12.000 viviendas.

"Ahora es el momento de mirar a Extramuros", ha subrayado Torres, destacando que "muchas de estas edificaciones superan los 70 años de antigüedad y sus residentes, en su mayoría personas mayores, no tienen los recursos suficientes para hacer frente a las altísimas cuotas extraordinarias que supondría un arreglo estructural de los edificios".

En este sentido, ha señalado que este tipo de obras son "imposibles de abarcar de manera individual" y exigen a las administraciones del PP que "dejen de ponerse de perfil". "No podemos esperar a que ocurra una desgracia en Puntales para actuar. La administración tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus vecinos", han finalizado.