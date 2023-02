El PSOE de Cádiz presenta a los candidatos de las 7 ELA apostando por no "cambiar" porque van "bien"

CÁDIZ, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a la alcaldesa de Jerez Mamen Sánchez, ha presentado esta tarde en Guadalcacín a los siete los candidatos de las ELAS de Jerez. Son los cinco alcaldes Javier Contrera por Nueva Jarilla, Francis Arcila en Torrecera, Francisco Javier Fuentes de El Torno, Manuel Sánchez en San Isidro y Nieves Mendoza en Guadalcacín, además de los dos candidatos nuevos Angeles Becerra en Estella y Ramón Pérez en La Barca.

"El pueblo elige, vosotros habéis decidido y tienen el respaldo del PSOE provincial", ha subrayado Ruiz Boix que ha destacado la gestion realizada por los cinco alcaldes y la ilusión que despiertan los nuevos alcaldables frente a los gobiernos agotados del PP.

Sostiene el líder provincial que el éxito de Nieves Mendoza durante estos 12 años responde a "su dedicación plena por equilibrar e igualar los servicios que se prestan" y lo ha asimilado al esfuerzo que también realiza Mamen Sánchez para lograr que todos los servicios que se ofrecen en una calle principal de Jerez sean los mismos calidad que los de los 25 diseminados de Jerez.

"Todos sumamos", ha asegurado el secretario general para apelar a la importancia que tienen las ELAS para la conformación del Gobierno municipal de Jerez y como presidente ha defendido el papel de la Diputación "con un Proyecto donde se piensa en la gente, una Diputación que va a estar con todos los municipios, presente en todos ellos y respetando a las diez ELAS de la provincia que han recibido más de 16 millones para mejorar sus servicios".

"Más de 12,5 han venido a reforzar los servicios públicos de las siete ELAS de Jerez", ha precisado apuntando a una sensibilidad que no la tiene todos, porque hay otros partidos que creen en la desigualdad y donde prima lo urbano y las aglomeraciones". "Nosotros queremos que cada uno viva donde quiera con un buen nivel de servicios públicos", ha dicho.

Ruiz Boix ha defendido la gestiÓn del Gobierno de España con decisiones valientes y medidas sociales como la subida de las pensiones para 227.000 pensionistas que tienen cien euros de media más en los bolsillos además de la subida en un 40 por ciento del SMI hasta situarlo en 1.080 euros.

"Nos interesa que los Gobierno de las cuatro administraciones estén alineados en el PSOE", ha recalcado instando a reflexionar de aquí a 100 días "qué es lo que le viene mejor a Guadalcacín y a Jerez".

La alcaldesa de Jerez, por su parte, ha pedido que nada ni nadie nos distraiga, ahora nos jugamos las ELAS y Jerez, un reto "que vamos a tener muy fácil, vamos a comparar gestión la de nuestros pueblos con lo que pasa en Estella y La Barca, hay que explicarle a la gente que la gestion será mejor o peor depende de quien gobierna el ayuntamiento y la Diputación".

Mamen Sánchez ha recordado que "en 2015 gobernó PP en Jerez y Loaiza en Diputación y fueron los peores años para los hombres y mujeres de las ELAS". "Tenemos una obligacion de transferir dinero a las ELAS y Pelayo dejó seis millones de euros sin pagar a la gente de las Elas que los estamos pagando nosotros, ya hemos pagado 4.800.000 de lo que dejó a deber", ha explicado para aseverar que "ahora no le falta un perejil a las ELAS".

Frente a la Diputación de Loaiza que no daba un euro a las ELAS, la vuelta del PSOE a Diputación fue una revolución para la ciudadanía de la zona rural, ha defendido la regidora jerezana que apunta que hoy tienen los mismos servicios que cualquier ciudad. "Es más, hoy está un ciudadano de la zona rural más financiado que uno de entorno urbano", anota.

Sánchez ha rememorado la gestión de Pelayo, "dos veces alcaldesa y sabemos todo lo que hizo venta agua, despidos, servicios por los suelos, nadie venía a invertir no pagaban a nadie, ni a las ELAS ni los servicios de basuras o jardines, ni a los proveedores".

La alcaldesa de Jerez ha destacado los 10.000 empleos más en Jerez y las 690 empresas más que hay en Jerez "y eso se genera con estabilidad y confianza". "Pero no nos podemos conformar, queremos más empleo, más Vivienda, más gente viniendo a vivir a Jerez como está pasando".

"Si Jerez va bien, si las ELAS van bien para que cambiar", se ha preguntado señalando que "Estella no tiene piscina ni campo de futbol teniendo más recursos que nunca y además necesita una vision de mujer". "O La Barca con todos los recursos que tiene al ser la segunda más importante después de Guadalcacín, y no ha Avanzado nada"

Por ultimo, Nieves Mendoza manifesto que "no hacen falta muchas palabras porque soy transparente, me conocéis mi gestión está ahí".

"Seguro que me habré equivocado porque eso va en la toma de decisiones", ha indicado para subrayar las dificultades durante la pandemia y el importante papel jugado por la Diputación frente a una Junta ausente, que dio de lado a los ayuntamientos.

"Fueron dos años de asumir trabajos que no nos tocaban y no hemos podido gobernar, nadie sabía qué hacer, nos vino grande a todos los gobiernos, y por eso para terminar mi Proyecto me vuelvo a presentar, y porque mis vecinos me lo están pidiendo", ha afirmado ressaltando que "hay muchas razones y por encima de todo el compromiso con mi pueblo y mi Partido".

"Me gustaría que me renovárais el contrato, no quiero un sobresaliente porque quedan cosas que hacer y para eso pido de nuevo obtener la confianza. He tenido estos 12 años la oportunidad de representar a mi pueblo, me eligen directamente, y qué mayor orgullo que tus vecinos te renueven una y otra vez la confianza", ha declarado incidiendo en que "mi gestión estos años es mi aval, mi carta de presentación".