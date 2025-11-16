El PSOE de Cádiz respaldará la concentración por la sanidad pública en Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha anunciado este sábado el apoyo del partido y su participación activa en la concentración convocada el próximo miércoles 19 de noviembre a las 17,30 horas en la Puerta del Hospital de Jerez-Materno Infantil, bajo el lema 'Jerez en lucha por su hospital y centros de salud. En defensa de la sanidad 100 por cien pública y de calidad'. La protesta busca denunciar la situación del Hospital Universitario de Jerez y de los centros de Atención Primaria del Área Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

Según ha informado el partido en una nota, Cornejo ha afirmado que la crisis sanitaria en Jerez no es fruto de la casualidad, sino de "una política de desmantelamiento programado" por la Junta de Andalucía. Según el dirigente socialista, la sanidad pública en la ciudad se encuentra "al borde del colapso" debido a la priorización de los negocios privados sobre la atención a la ciudadanía, así como al incumplimiento sistemático de los compromisos de inversión en el área sanitaria.

El secretario de Organización ha coincidido con los sindicatos y las mareas blancas al expresar su preocupación por la "grave situación de deterioro" del sistema sanitario local, que afecta a la calidad asistencial y genera desconfianza en los usuarios, derivando incluso en incidentes de agresividad hacia el personal sanitario.

Cornejo ha criticado la gestión de la Atención Primaria, a la que la Junta ha convertido en un "muro de contención ineficaz" que deriva los problemas a los servicios de urgencias. La pérdida de profesionales y la falta de cobertura de bajas y vacaciones, ha señalado, han provocado un colapso crónico en el hospital y un aumento de las listas de espera para consultas y cirugías, lo que considera "una negligencia que pone en riesgo la vida de los pacientes".

El dirigente del PSOE ha advertido también de la precariedad laboral y la falta de personal en servicios esenciales, desde laboratorios hasta lavandería, así como la escasez de material básico y retrasos en pruebas diagnósticas. "La política de contratos basura y la infradotación de personal no solo agota a los trabajadores, sino que deteriora la calidad de la atención que reciben los pacientes", ha subrayado.

Cornejo ha asegurado que el PSOE estará junto a los profesionales y vecinos de Jerez para exigir la reversión de los recortes y la precariedad impuesta por el gobierno autonómico. "No vamos a tolerar que la sanidad pública se convierta en un negocio mientras las familias sufren esperas interminables y atención indigna", ha señalado, haciendo un llamamiento a la movilización masiva el 19 de noviembre.