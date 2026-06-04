El PSOE critica el "abandono" de Diputación hacia Algeciras (Cádiz) en inversiones y el "silencio" del alcalde

Javienr Pizarro en Algeciras con Rocío Arrabal. - PSOE

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, Javier Pizarro, ha lamentado en las últimas horas el "trato desigual" que el ente provincial da a los distintos municipios, "en función de cual sea el partido que sustente el gobierno local" y ha criticado el "abandono" que Algeciras "sufre por parte de la Diputación, a pesar de contar el PP con mayoría absoluta en el Ayuntamiento", así como el "silencio" del alcalde.

Según ha indicado el PSOE en una nota, tras un encuentro de trabajo con la secretaria general del PSOE algecireño y portavoz en el Ayuntamiento de Algeciras, Rocío Arrabal, y otros miembros de su ejecutiva, Pizarro ha manifestado que "hace unos días todos hemos podido oír unas declaraciones del alcalde de La Línea y dos diputados de La Línea 100x100 en las que se congratulaban de haber recibido para su municipio la cantidad de 100 millones de euros durante estos tres años de legislatura, una cantidad nunca vista en esta provincia que pone de manifiesto que el gobierno de la Diputación no está apoyando por igual a todos los municipios".

Tras asegurar que "el peor trato se lo llevan los ayuntamientos gobernados por el PSOE, muchos de los cuales aún no han recibido un sólo euro en subveciones nominativas", Pizarro ha señalado que "tampoco están saliendo bien parados ayuntamientos gobernados por el PP que, como en el caso de Algeciras, no son capaces de exigir lo que les corresponde y guardan silencio, por distintos motivos".

En lo que respecta concretamente a Algeciras, Pizarro ha manifestado que la "complicada situación de su alcalde no adscrito, con desavenencias con el PP que han trascendido públicamente, puede estar influyendo también en el trato discriminatorio que claramente recibe el municipio por parte de la Diputación, con una inversión mucho menor, apenas siete millones de euros que la de municipios vecinos como La Línea".

Así, ha asegurado que "desde el PSOE vamos seguir defendiendo un trato igualitario en el reparto de las subvenciones nominativas a todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, indistintamente del color político que tengan".