El PSOE critica la gestión del Ayuntamiento ante posibles problemas en el contrato de limpieza de Cádiz

CÁDIZ 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha señalado que la posible resolución del contrato de limpieza ante faltas graves de la empresa concesionaria evidenciaría "el fracaso en la gestión" del alcalde, Bruno García.

Según ha explicado el partido en una nota, Torres ha enmarcado que, de concretarse esta decisión, se iniciaría un nuevo proceso de licitación que podría durar entre año y medio y dos años, prolongando la situación precaria del servicio de limpieza en la ciudad.

El portavoz socialista ha denunciado que los servicios esenciales de limpieza, transporte urbano y ayuda a domicilio se encuentran "en situación límite" por la gestión del equipo de gobierno. Según Torres, tras dos años y medio de mandato, García "no ha cumplido su compromiso de sacar el nuevo pliego de transporte público" y la limpieza presenta deficiencias en jornadas, servicios en barrios y falta de maquinaria.

Torres ha atribuido la situación a que, a su juicio, García "está más centrado en su papel de presidente provincial del Partido Popular que en el de alcalde", lo que repercute en la atención y gestión diaria de la ciudad. El portavoz ha insistido en que la falta de seguimiento y supervisión de los servicios esenciales está afectando directamente a los gaditanos.