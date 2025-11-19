El PSOE denuncia el "colapso" de la sanidad en Jerez (Cádiz) y acusa a Moreno de priorizar la privada sobre la pública

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, y el secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, han participado este miércoles en la concentración en el Hospital de Jerez, donde han expresado el apoyo de los socialistas a sindicatos, Marea Blanca, usuarios y profesionales sanitarios ante la situación "límite y de colapso" del sistema público andaluz. Los socialistas han asegurado que este escenario es consecuencia de la "deriva privatizadora" de la Junta de Andalucía, especialmente en sanidad y educación.

En este contexto, Cornejo ha insistido en la "naturaleza política" de la "crisis", señalando que "las carencias y el sufrimiento del personal no son casuales". "Llevan ya bastante tiempo denunciando el ataque discriminado y el maltrato que viene haciendo el Gobierno de Moreno, recortando en prestaciones a este hospital y a muchos más de la provincia de Cádiz, de Andalucía", ha asegurado el dirigente provincial que ha denunciado la "doble moral" del PP.

El PSOE de Cádiz ha asegurado, a través de sus representantes y del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz, que seguirá "batallando para revertir estos recortes y el abandono de los servicios esenciales", evidenciado, según denuncian, en la "falta" de cobertura de plazas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia.

Además, el partido advierte que "esto no es una mala gestión de Moreno, sino una gestión a conciencia: desmantelar la sanidad pública para destinar millones, como reflejan los presupuestos andaluces, a la sanidad privada y a sus empresas amigas", ha señalado. Cornejo ha concluido su intervención reafirmando el compromiso "inquebrantable" del PSOE con el modelo público: "Vamos a seguir defendiendo que hace falta una sanidad pública y digna".

UN "DESASTRE" EN ATENCIÓN PRIMARIA

Por su parte, el secretario general de los socialistas jerezanos ha destacado las consecuencias que la "política de recortes" tiene sobre la ciudadanía. Díaz ha advertido que "está en juego la sanidad pública y la disponibilidad de especialistas" y ha hecho hincapié en que los sanitarios describen "un panorama desolador: listas de espera interminables, abandono de pacientes en pruebas diagnósticas y colapso en la puerta de entrada al sistema".

"La Atención Primaria es un desastre: las citas se dan con hasta 15 días de retraso", ha denunciado Díaz, quien ha subrayado además la "falta" de especialistas en varias áreas, como neurología, urología y pediatría. "También existen carencias en la infraestructura que la gerencia no está abordando", ha añadido.

El líder del PSOE jerezano ha denunciado que el problema del personal radica en la "precariedad". Además, ha lamentado que el personal sanitario esté "sobrecargado" con "horas interminables para cubrir vacantes, ya que lo único que tienen son contratos basura que provoca que grandes profesionales se estén yendo de nuestra comunidad autónoma".

Finalmente, Díaz ha interpelado directamente a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, señalando su "silencio y pasividad" ante la situación. "La Junta de Andalucía no está dando respuesta a los jerezanos y tampoco la alcaldesa, porque la primera edil se pone de perfil en lugar de defender a los ciudadano".

Ante esta situación, el PSOE ha reiterado su compromiso de apoyo a las movilizaciones ciudadanas. "Lo único que pedimos es inversión, más médicos y menos vídeos por parte de Moreno", ha concluido Díaz.