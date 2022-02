PSOE-A dice que la Junta "no tiene problemas económicos" y que no hay presupuestos "por la soberbia" de Moreno

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha afirmado que no hay presupuestos para este ejercicio "por la soberbia" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha añadido que el Gobierno andaluz "no tiene absolutamente ningún problema económico" .

"Lo que no se puede hacer es con una mano estar constantemente diciendo que le falta dinero para confrontar con el Gobierno de España y con Pedro Sánchez y con la otra decir que te sobran 2.600 millones porque nos ha sido capaz de gastarlo", ha manifestado la dirigente socialista.

Férriz ha recordado que "en el año 2021 había un fondo extraordinario Covid que dio el Gobierno de España de 2.357 millones de euros a fondo perdido, pensado para luchar contra el Covid, por lo que no tiene sentido, por ejemplo, que hayan despedido a 8.000 profesionales sanitario cuando tienen dinero".

La portavoz del PSOE ha afeado que "Moreno se va a Bruselas a hacer el ridículo para decir que no recibe dinero y resulta que Andalucía es la comunidad autónoma que más dinero recibe de los fondos europeos".

"En vez de estar pensando en las elecciones y hacerle seguidismo al señor Casado, lo mismo lo que tenía que hacer es ocuparse de Andalucía que para eso es el presidente", ha afirmado Férriz, que le ha pedido "que se venga y se ponga a solucionar los problemas, porque no puede estar uno constantemente con el cálculo electoral", ha añadido.

Además, ha manifestado que "no hay presupuesto porque ellos no quisieron, por su soberbia". "Moreno no entiende que no tiene mayoría absoluta y por tanto, como han hecho todas las comunidades autónomas tiene que ponerse de acuerdo con el resto de partidos políticos. Va de señor de los acuerdos y al final es un señor soberbio", ha concluido.