El PSOE lleva a los ayuntamientos de Cádiz su exigencia a la Junta para que aplique el Plan de Vivienda del Gobierno

El secretario de Organización del PSOE en Cádiz, Juan Cornejo, en rueda de prensa. - PSOE

CÁDIZ 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha anunciado una "ofensiva institucional" mediante la presentación de una moción en todos los ayuntamientos de la provincia para exigir a la Junta de Andalucía y a las administraciones locales que se impliquen "de manera leal y efectiva" en el despliegue del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

"El acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en una de las principales preocupaciones, especialmente para nuestra juventud y las familias trabajadoras, y la vivienda no puede ser utilizada por el PP como un arma partidista", ha afirmado en una nota.

Además, Cornejo ha ensalzado la labor del Gobierno frente a la "doble moral y sectarismo del PP en Andalucía". "Estamos viendo cómo determinados gobiernos autonómicos gobernados por el PP continúan bloqueando o retrasando la aplicación de medidas fundamentales, negándose a utilizar herramientas como la declaración de zonas tensionadas, ralentizando ayudas o renunciando a ampliar el parque público de vivienda", ha asegurado.

Según ha explicado, a través de la moción, el PSOE instará en todos los ayuntamientos a la Comunidad Autónoma a garantizar la cofinanciación necesaria del Plan Estatal y a declarar las zonas de mercado residencial tensionado para activar las medidas de contención de precios.

En el ámbito local, la iniciativa exige a los ayuntamientos la elaboración urgente de un inventario de suelos municipales y edificios públicos para destinarlos a vivienda protegida, desarrollar programas para movilizar vivienda vacía y reforzar la regulación y el control de las viviendas de uso turístico que tanto afectan al mercado residencial.

Cornejo ha puesto en valor el reciente "esfuerzo inversor" del Ejecutivo central, recordando la "gran novedad" habilitada por el Ministerio de Hacienda, a través del real decreto ley, que permite un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan destinar a políticas de vivienda el superávit de 2025 y también el de los cuatro años siguientes. "No será necesaria una habilitación legal nueva cada año, garantizando la estabilidad y la proyección a largo plazo", ha explicado.

Asimismo, ha destacado los últimos acuerdos del Consejo de Ministros, que "demuestran con cifras el compromiso de los socialistas frente a los recortes de la derecha", ya que el Gobierno ha autorizado destinar a la entidad pública Casa 47 un total de 260 millones de euros adicionales para la construcción de 1.629 viviendas nuevas.