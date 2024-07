PSOE pide no dar licencia a pisos turísticos en toda la ciudad de Cádiz: El anuncio del alcalde "es la nada"

CÁDIZ, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha mostrado su "decepción" ante el anuncio del alcalde de Cádiz, Bruno García, referente al control de las licencias de VFT en Cádiz, ya que "es un nuevo engaño a la ciudadanía" y "demuestra igualmente que no conoce la legislación actual, ya que la normativa municipal aprobada ya prohibía el otorgamiento de nuevas licencias para viviendas con fines turísticas en el casco histórico de Cádiz". Así, ha exigido que no se otorgue ni una licencia más en toda la ciudad, "ni casco antiguo ni extramuros".

En una nota, el dirigente socialista ha afirmado que "de no hacerse así, lo único que se consigue es extender la saturación de VFT a toda la ciudad, en lugar de evitarla". "El alcalde no ha anunciado nada nuevo a este respecto, es simplemente que no conoce la normativa a la que su partido, recordemos, votó en contra", ha incidido.

Asimismo, Torres ha hecho hincapié en medidas que deben ponerse sobre la mesa como es la implantación de la tasa turística, "ante la cual el alcalde titubea dependiendo de lo que diga la Junta de Andalucía", así como la declaración de toda la ciudad como zona tensionada, "algo que el PP rechaza a pesar de que esto permitiría el control del precio de los alquileres", o la subida de las tasas de agua y basura a las viviendas con fines turísticos para "equipararlas a las que tienen los alojamientos hoteleros por la actividad económica que generan".

Por otro lado, a juicio del PSOE, el Ayuntamiento debe poner en marcha iniciativas en materia de consumo sobre las que tiene competencia, como es la inspección de las VFT existentes para retirar la licencias a las viviendas que no cumplan con los requisitos, dando traslado a la Junta de Andalucía, así como denunciar las VFT ilegales.