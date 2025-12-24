El PSOE pregunta a la Junta cuándo va a permitir el cambio de nombre del centro de salud de Zahara de la Sierra (Cádiz)

Vista panorámica de Zahara de la Sierra, en la provincia de Cádiz - EUROPA PRESS

CÁDIZ 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha dirigido una pregunta escrita a la Consejería de Salud y Consumo en la que se interesa por cuándo van a permitir el cambio de nombre del centro de salud de Zahara de la Sierra para que pase a llamarse 'Médico Ortega Rabanillo'.

En la pregunta, recogida por Europa Press, el PSOE recuerda en su exposición de motivos que el municipio de Zahara de la Sierra llega desde enero de 2024 solicitando ese cambio de nombre para el centro de salud de la localidad.

En este sentido, el PSOE recuerda que esta iniciativa sale de una petición popular de vecinos del municipio que recogieron cientos de firmas para respaldar la propuesta y fue ratificada por acuerdo plenario.

Asimismo, señala en su escrito que se han hecho "hasta cuatro solicitudes" a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Cádiz y a la dirección gerencia del Servicio Andaluz de Salud "sin que hasta el momento se haya hecho efectiva", por lo que pregunta a la Consejería cuándo van a permitir el cambio de nombre del centro de salud de Zahara de la Sierra.