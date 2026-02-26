PSOE pregunta si la Junta en el acuerdo sobre Gibraltar "va a defender a sus vecinos o las consignas de Madrid"

Archivo - Juan Carlos Ruiz Boix atiende a los periodistas en una imagen de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, en relación al acuerdo para el tratado sobre las relaciones con Gibraltar ha preguntado al gobierno andaluz "qué va defender, si los intereses de sus vecinos o las consignas de lucha política que le mandan desde el PP de Madrid en Génova".

En una nota, Ruiz Boix ha criticado que "la derecha prefiera enredarse en banderas antes que reconocer un éxito diplomático que beneficia a 300.000 ciudadanos de la provincia". En este sentido, ha emplazado al presidente andaluz, Juanma Moreno, "a demostrar su supuesta moderación presionando a sus compañeros en el Europarlamento para que ratifiquen el acuerdo sin dilaciones".

"Es el momento de ver si Juanma Moreno tiene fuerza como líder del PP andaluz para imponer el sentido común o si va a seguir permitiendo que su partido en Europa castigue a nuestra tierra por puro sectarismo político", ha advertido.

Finalmente, ha insistido en que "frente a la desidia de la Junta, el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado un documento histórico que garantiza la igualdad de condiciones laborales y sociales para miles de gaditanos, marcando el fin de la Verja y el inicio de un polo económico sin precedentes en la provincia".