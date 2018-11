PSOE-A reclama un "debate centrado en Andalucía" tras "tres semanas" oyendo hablar de "quién va a apoyar" a quién

Publicado 02/11/2018 15:12:31 CET

CÁDIZ, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y candidato número uno del PSOE por la provincia de Cádiz en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, Manuel Jiménez Barrios, ha reclamado este viernes un "debate centrado en Andalucía", y ha criticado que "llevamos tres semanas" del inicio de la precampaña electoral "sólo escuchando" a los demás partidos decir "quién va a apoyar a unos o a otros".

En declaraciones a los medios en Cádiz, el también presidente del PSOE en la provincia ha lamentado que "el resto de formaciones políticas no nos permiten hablar de las dificultades y problemas que tiene la gente" en la comunidad andaluza.

Así, Jiménez Barrios ha lamentado que los demás partidos "están en ese lío permanente en el que, cuando vienen sus líderes nacionales aquí, además de insultar a Andalucía, no saben hablar de los problemas de los andaluces".

En esa línea, se ha preguntado "cómo puede alguien entender que, en el inicio de una precampaña, llevamos tres semanas sólo escuchando quién va a apoyar a unos o a otros, cuando ni siquiera ha comenzado la campaña electoral".

Además, Jiménez Barrios ha considerado "curioso comprobar cómo uno le dice a otro 'tú me harás presidente a mí', y el otro le dice que no, que 'tú a mí'". "No les importa nada lo que significa Andalucía ni los problemas reales" de la comunidad, ha lamentado el dirigente socialista en alusión a representantes de partidos de la oposición.

El candidato socialista por Cádiz ha realizado un llamamiento por "un debate centrado en Andalucía, hablando de lo que nos ocupa a los andaluces, sabiendo que tenemos dificultades" y que, aunque "hemos avanzado mucho", necesitamos "todavía resolver muchas cuestiones", según ha finalizado.