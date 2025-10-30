PSOE reclama a la Junta la remodelación de 1,2 millones para urgencias en el centro de salud de Villamartín (Cádiz)

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha criticado a las puertas del centro de salud de Villamartín, junto a la portavoz municipal, Carmen Girón, la situación de "precariedad" de la sanidad pública en los municipios pequeños de la Sierra y ha reclamado la remodelación prometida con 1,2 millones de euros para el servicio de urgencias en la localidad.

En una nota, Cornejo ha lamentado que la instalación de un servicio de urgencias en la localidad, "prometida hace tres años, todavía hoy en día no está" y ha criticado el "desmantelamiento a conciencia que el Gobierno del PP está ejecutando en los servicios públicos andaluces, una estrategia que no es mala gestión, sino una acción deliberada para beneficiar a sus amigos de la privada".

"En un tema tan importante como es la sanidad pública, no nos vamos a poner de perfil", ha asegurado Cornejo, acusando al PP de "recortar en lo público mientras desvía fondos a la privada". "Anuncian dinero, sí, pero es dinero que va a la sanidad privada, a sus amigos de la privada, desmantelando la sanidad pública como es el caso de este centro de salud con carencias y muchos más", ha añadido.

"Con muchas promesas accedieron a la Junta de Andalucía, más de siete años después vemos como no se ha cumplido ninguna", ha recalcado por su parte, la portavoz del PSOE en Villamartín que, en clave local, ha apuntado que "los problemas son similares, demoras en las citas de atención primaria más allá de los 15 días, dineros destinados a hospitales privados en detrimento de lo público".

Así, ha demandado a la Junta "la dotación de un doble equipo de urgencias extra hospitatalarias en Villamartín como lo tienen el resto de pueblos cabeceras de zona básica, ya que cuando el único equipo que hay debe salir a atender una urgencia o emergencia fuera del centro o en la carretera, el Centro de Salud se queda prácticamente sin cobertura".

Girón ha recordado además que "la Junta prometió invertir 1,2 millones de euros en la remodelación de la zona de Urgencias y Observación del Centro de Salud y han pasado casi tres años desde el anuncio y no se ha hecho nada".