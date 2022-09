PSOE-A reivindica sus propuestas ante la inflación y apremia a Moreno a ponerse "manos a la obra": "Ya no tiene excusa"

CÁDIZ, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, Ángeles Férriz, ha apremiado este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a ponerse "manos a la obra" para adoptar medidas que ayuden a los andaluces ante la actual situación de inflación y sequía, y ha advertido de que "ya no tiene excusa" para no adoptar ninguna porque el PSOE-A ya le ha entregado las que ha registrado en dos proposiciones no de ley (PNL) que se debatirán en el Parlamento.

Antes de participar en una jornada de trabajo con la ejecutiva provincial del PSOE de Cádiz junto al secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, la dirigente socialista se ha pronunciado así el día después de la ronda de reuniones que el presidente de la Junta mantuvo en el Palacio de San Telmo con representantes de los cinco grupos parlamentarios andaluces, en la que participó el secretario general del PSOE-A y presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas.

Desde el PSOE-A han subrayado en una nota que, ante la "falta de iniciativa" de la Junta, el PSOE-A le presentó este jueves a Moreno un paquete de 13 medidas dirigidas a combatir los efectos de la inflación y 25 contra la sequía.

Entre ellas se encuentran iniciativas como una bonificación general del 80% del transporte público y hasta el 99% para los jóvenes, las personas mayores y las que viven en municipios en riesgo de despoblación; una desgravación en el IRPF para paliar el incremento de intereses de las hipotecas a familias con rentas menores de hasta 40.000 euros en tributación conjunta y 35.000 individual, bonificaciones para las guarderías a familias de rentas medias, un plan de empleo, reducción de tasas, ayudas a familias vulnerables o autónomos, o líneas de impulso a pymes y autónomos a través de avales y garantías.

Ángeles Férriz ha advertido de que "el Gobierno de Moreno Bonilla no es nuevo, es un Gobierno de continuidad", y para el PSOE-A "el curso político no empezó ayer, empezó al día siguiente de las elecciones", y al respecto ha puesto de relieve que el Grupo Socialista ya ha presentado 260 iniciativas "para mejorar la vida de los andaluces" y dos proposiciones "sobre los temas que más preocupan, la inflación y la sequía".

ESPERA QUE EL DIÁLOGO DE MORENO "NO SE QUEDE EN UNA POSE"

La también portavoz del Grupo Socialista ha indicado que espera que la voluntad de diálogo expresada por Moreno "no se quede en una pose", al tiempo que ha manifestado que "está muy bien exigir al Gobierno de España que te escuche, pero lo mismo debería él empezar por hacer, escuchar a su tierra, a sus ayuntamientos y diputaciones".

Al mismo tiempo, Férriz ha afeado al presidente de la Junta que, en su opinión, esté "instalado en la confrontación con el Gobierno de España, cuando es el único que está adoptando medidas para combatir la situación de crisis generada por la guerra de Putin", a la vez que ha destacado que "la mayoría de las comunidades autónomas han complementado las ayudas del Gobierno", pero no así Andalucía.

"No sé si Moreno Bonilla no pone las medidas porque no quiere o porque no tiene ninguna idea, pero ya no tiene excusa. Tiene las propuestas del PSOE sobre la mesa, y esperamos que se ponga manos a la obra", ha aseverado Férriz antes de incidir en que "la gente que lo pasa mal no entiende de julio, agosto o de inicio de curso, sino que necesita medidas".

La representante socialista ha remarcado que Moreno tiene "recursos más que suficientes, pero no tiene voluntad", y ante la sequía ha insistido en señalar que "desde el PSOE vamos a exigir con contundencia al Gobierno que cumpla con sus competencias, pero con la misma contundencia lo haremos a la Junta, que tiene competencia en el 60% de las cuencas", según ha apostillado.

"SIN PAQUETE DE MEDIDAS DE LA JUNTA"

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha mostrado optimista ante "los datos positivos del empleo de la mano del turismo, con 20.000 gaditanos menos en las listas del paro" y "unas cifras parecidas al verano previo a la pandemia, ante las que hay que agradecer el trabajo que realizan autónomos y pequeñas empresas, además de la oportunidad que supuso aprobar una nueva reforma laboral que ha sido muy útil", según ha sostenido.

Además, Ruiz Boix ha defendido el paquete de medidas del Gobierno y ha destacado que hay ya más de 20.000 gaditanos con bono de transporte gratuito, 19.000 gaditanos que reciben ya el aumento de 100 euros mensuales en las becas, más de 45.000 usuarios del Ingreso Mínimo Vital que reciben un 15 por ciento más de ingresos, o el incremento en las pensiones no contributivas que reciben 18.000 personas en Cádiz.

El dirigente socialista ha recalcado además el impacto de la última medida del Gobierno relativa al paro para las empleadas de hogar, que alcanza a 4.016 afiliadas en ese régimen de la Seguridad Social.

"Ahora falta conocer el paquete que la Junta quiera poner en marcha", ha apostillado el líder del PSOE de Cádiz, que ha reclamado que "en el próximo Presupuesto de la Junta se vean claros los compromisos de la Junta con la provincia y se plasmen en ese documento donde deben aparecer, además, incumplimientos como el nuevo hospital de Cádiz, la Facultad de Valcárcel, la Arcos-Antequera la A-491 o el tramo del Higuerón en la Línea", según ha finalizado.