El PSOE rompe con IU en el Ayuntamiento de Sanlúcar (Cádiz) ante "incumplimientos" de los acuerdos del pacto de gobierno

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Partido Socialista ha anunciado que rompe su pacto de gobierno con Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), formación esta última que ostenta la Alcaldía, alegando que se han "incumplido" los acuerdos que se establecieron tras las elecciones de mayo de 2023 para alcanzar una coalición en esta localidad.

De esta manera, han ejecutado las advertencias que daban desde el PSOE la semana pasada debido al pleno en el que se presentó el proyecto elaborado por el Ayuntamiento para concurrir a la convocatoria de fondos EDIL, y donde manifestaron que se perdía el optar a 15 millones de euros para "mejorar nuestra ciudad, el presente y el futuro".

En una declaración a los medios, el portavoz del PSOE de Sanlúcar y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento, Víctor Mora, ha anunciado la renuncia de los siete concejales socialistas a formar parte del gobierno local, dando por "roto" este pacto que "desde el primer día se ha venido incumpliendo por parte de Izquierda Unida".

"Hemos ido aguantando porque pensábamos, al igual que cuando llegamos al acuerdo de gobierno, que por encima de todo estaba Sanlúcar, pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el que no se haya solicitado, porque no era más que solicitar, 15 millones de euros de fondos europeos para mejorar nuestra ciudad", ha argumentado Mora.

En ese sentido, ha achacado también el no pedir estos fondos a "un ataque de soberbia" de la alcaldesa de IU, Carmen Álvarez, a quien ha acusado de "no entender que en un pacto hay que dialogar y sobre todo anteponer a los intereses partidistas los de la ciudad". "Soberbia y también mala gestión económica", ha apuntado.

En opinión de Víctor Mora, la alcaldesa de Sanlúcar "tendrá que dimitir por dignidad y por vergüenza política" cuando se vea que otros municipios de la provincia "en una situación económica mucho peor que la nuestra" avancen gracias a estos fondos europeos que el Ayuntamiento "ni ha pedido".

A esto, se suma, según ha dicho, "el egoísmo" de Carmen Álvarez de "saber que es un clamor en la calle que en 2027 no va a volver a ser alcaldesa", y "ha preferido que el partido que llegue tenga la opción de ver a Sanlúcar crecer y ya que no lo va a inaugurar ella, ha preferido no pedirlo".

"Hoy damos por roto el pacto", ha aseverado el hasta ahora primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento, quien ha trasladado a la ciudadanía que su partido va a "seguir trabajando por la ciudad, por esta ciudad a la que queremos, desde la oposición". Además, ha tendido su mano a todas las asociaciones de Sanlúcar, para que siempre sepan que "al igual que han estado los momentos duros del Gobierno del PSOE, ahora también desde la oposición nos van a encontrar como aliado para mejorar Sanlúcar".

Cabe recordar que Izquierda Unida y PSOE alcanzaron en junio de 2023 un acuerdo de coalición tras las elecciones municipales para gobernar en esta localidad, siendo Carmen Álvarez, la candidata de IU, la nueva alcaldesa, al ser esta formación la segunda más votada en los comicios, con el PP como primera fuerza y el PSOE pasando del Gobierno local a ser tercera fuerza política aunque igualando en concejales a IU, con siete.