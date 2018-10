El PSOE de Villamartín (Cádiz) lamenta la falta de proyecto del gobierno municipal del desaparecido PA

Publicado 07/10/2018 11:36:34 CET

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiendo de Villamartín (Cádiz), Diego López, ha lamentado la falta de proyecto del alcalde de la localidad, Juan Luis Morales (PA), "que tras la desaparición de su partido parece haberse quedado apeado en una encrucijada de malas decisiones que están llevando al Ayuntamiento a un caos absoluto".

En declaraciones a Europa Press, López ha asegurado que "las decisiones tomadas por el alcalde en asuntos tan sensibles como el intento de cesión de la gestión del servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), así como los problemas judiciales que lo cercan y la nefasta gestión de los servicios públicos por parte de su equipo de gobierno están llevando al Ayuntamiento villamartinense a un caos irremediable".

En ese mismo sentido, ha declarado que "gobernar con una mayoría absoluta no es sinónimo de tener carta blanca para hacer de la gestión municipal un cortijo privado para los tuyos". Esto último lo ha vinculado al hecho de que "Morales esté en proceso de investigación por parte de la Justicia por, presuntamente, enchufar a militantes y familiares con contratos laborales en el Ayuntamiento".

Asimismo, López ha considerado que "sería justo que estos que se hacen llamar andalucistas empiecen a asumir, después de siete años de gobierno, la responsabilidad de sus actos". Concretamente, se ha referido a "la penosa situación de suciedad y abandono que sufren muchas zonas de la localidad y que los vecinos denuncian diariamente tanto en el consistorio, como a través de redes sociales".

"También creemos los socialistas que los vecinos de nuestro municipio no merecen concejales como el de Asuntos Sociales, Bernardo Ruz, que ha logrado no solo torpedear el SAD, sino crear incertidumbre en los usuarios de la bolsa de alimentos ya que estos reciben esta ayuda sin periodicidad fija, cuando no reparte alimentos manipulados de manera dudosa", ha añadido el portavoz.

Para complementar la idea anterior, López ha dejado claro que "a pesar de que Morales es un alcalde muy personalista y concentra el poder en su persona, sometiendo a sus concejales a un total vasallaje, a los pocos que deja algo de responsabilidad la utilizan mal, quizás sea por la falta de costumbre o por una ineptitud demostrada para con la gestión pública".

De igual modo, el portavoz socialista ha apuntado que "no se entiende de otro modo cuando hemos podido corroborar que la concejala de Urbanismo, Elisabeth Gallardo, ha utilizado, presumiblemente, un nombre falso para crear cuentas en redes sociales con el fin de generar noticias a favor de la gestión andalucista o para confrontar directamente con los ciudadanos que no les son afines".

"A pesar de que he interpelado a la concejala en diferentes sesiones plenarias para darle oportunidad de explicarse, ésta ha desaprovechado cada una de ellas dando la callada por respuesta, lo que supone otra insolencia más de unos gobernantes que se creen por encima del bien y del mal", ha matizado López.

De otro lado, el portavoz socialista ha alertado que, hace unos días, "algunos vecinos nos trasladaron que han descubierto el nuevo entretenimiento de la concejala de personal, Susana Toro, que consiste, según nos cuentan, en espiar el paradero de personal laboral municipal que está de baja cuál inspectora o detective se tratase, y lo más grave es que lo hace en horas de función pública, algo que creemos inadmisible a la par que zafio".

Por todo ello, López está convencido de que "el nerviosismo se ha apoderado de un equipo de gobierno débil, sin unión interna y cuya falta de objetivos hace que tropiecen en cada decisión que toman".

"Me apena y me preocupa que tengan una fijación tan grande con todo aquel que no creen de su cuerda política poniendo en riesgo, incluso, la buena convivencia y vecindad", ha apostillado.

Por último, López ha concluido diciendo que "el PSOE desde la absoluta humildad asume los errores que haya podido cometer y comete, pero también estamos en la potestad de decir que tanto cuando hemos gobernado, como ahora que estamos en la oposición lo que hemos tenido muy claro es que los límites de lo personal y lo político, así como la libertad individual de la ciudadanía son absolutamente sagrados, y el desaparecido PA rompe con su odio ese pacto no escrito de honorabilidad en pos de una política agresiva y persecutoria".