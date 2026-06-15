El Puerto (Cádiz) activa el servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo en sus playas con 50 profesionales

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, en la activación del dispositivo de socorrismo por la temporada de playas. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha puesto en marcha este 15 de junio el servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo en las playas del término municipal, un dispositivo que lo conforma medio centenar de profesionales para garantizar la seguridad de los usuarios durante la temporada alta de baño, y que permanecerá operativo hasta el próximo 30 de septiembre.

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, acompañado del teniente de alcalde de Seguridad y Playas, Jesús Garay, ha supervisado desde la playa de Valdelagrana el dispositivo ya desplegado en todo el litoral.

Germán Beardo ha agradecido a todos los efectivos su "implicación, profesionalidad y compromiso", subrayando que las playas portuenses son "un espacio seguro, inclusivo, accesible y reconocido con bandera".

El contrato contempla la prestación diaria del servicio en horario de 11,30 horas a 21,00 horas, reforzando la vigilancia preventiva, la atención a incidencias y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias en el litoral portuense durante los meses de mayor afluencia de visitantes.

El operativo contará con una plantilla total de 50 profesionales y dispondrá cada día de un importante despliegue de medios humanos y materiales distribuidos estratégicamente por las distintas playas del municipio.

La coordinación del servicio estará a cargo de dos coordinadores, uno destinado a la zona de Valdelagrana y otro a la costa oeste, con vehículos pick-up todoterreno equipados con los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones y la atención inmediata de cualquier incidencia.

En cuanto a los medios marítimos, el dispositivo contará con tres embarcaciones de rescate distribuidas en diferentes puntos del litoral. Una de ellas estará ubicada en Valdelagrana, otra en la costa oeste y una tercera en La Puntilla, lo que permitirá garantizar una cobertura "eficaz" de las zonas de baño y una rápida capacidad de intervención en el mar.

El servicio dispondrá además de 20 socorristas diarios repartidos entre las principales playas portuenses. Así, la playa de Valdelagrana contará con seis efectivos, la Puntilla con tres, la Muralla con dos, Santa Catalina con siete y Fuentebravía con dos socorristas.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que este dispositivo constituye "una de las principales herramientas para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes" durante la temporada estival, complementando el resto de servicios municipales que se prestan en el litoral, como la limpieza, el mantenimiento de infraestructuras, la accesibilidad y la información al usuario.

El servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo desarrollará además labores de prevención, información y asistencia a los usuarios, contribuyendo a fomentar un uso responsable y seguro de las playas y reforzando la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pudiera producirse en el litoral portuense.

El servicio de los botiquines y de asistencia sanitaria se desplegará progresivamente en los próximos días.

Todo el operativo estará coordinado por Protección Civil, con el apoyo de su voluntariado, la Policía Local y los módulos de playa.

Asimismo, el dispositivo especial de Policía Local y Protección Civil permanecerá activo hasta finales de septiembre.

Los agentes patrullarán diariamente en parejas a lo largo del litoral portuense, cubriendo la arena, los paseos marítimos y los accesos, con el apoyo de vehículos todoterreno, entre ellos quads, pick-up y buggies, que permitirán una actuación ágil ante cualquier incidencia, así como reforzar la prevención de hurtos y la lucha contra la venta ambulante ilegal.

Como novedad este año, y junto al incremento de los recursos materiales, la Policía Local pondrá en marcha una unidad marítima que realizará labores de vigilancia y control desde el mar, supervisando las zonas de baño y reforzando la seguridad de los usuarios en todo el litoral.