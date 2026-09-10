El Puerto (Cádiz) celebra el "éxito" de la salida de La Vuelta y destaca su capacidad para acoger grandes eventos

Ciclistas de La Vuelta salen en la etapa de contrarreloj desde la plaza de toros del Puerto de Santa María. - Nacho Frade - Europa Press

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha celebrado este jueves el "éxito" de la salida de la decimoctava etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026 desde la Plaza de Toros, una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros con llegada en Jerez de la Frontera que ha situado a la ciudad en el foco de la atención deportiva y mediática nacional e internacional y ha demostrado su capacidad para "acoger grandes eventos".

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha calificado la jornada de "éxito rotundo" y ha agradecido a los portuenses su implicación. "Hoy El Puerto ha hecho historia. Hemos sido salida de La Vuelta, una de las grandes citas deportivas internacionales que recorren nuestro país, y nuestra ciudad ha respondido de la mejor manera posible: llenando las calles, disfrutando, participando y demostrando que sabemos estar a la altura de acontecimientos de esta dimensión", ha señalado.

Beardo ha destacado que el éxito de La Vuelta en El Puerto "es mérito de toda la ciudad", tanto de quienes han salido a disfrutar de los corredores como de quienes han colaborado desde sus negocios, asociaciones y barrios o han tenido que adaptar durante unas horas sus rutinas. El alcalde ha agradecido especialmente el esfuerzo de familias, niños, aficionados al ciclismo, comerciantes y hosteleros, así como la colaboración de quienes se han visto afectados por los cambios en la movilidad.

Desde primeras horas del día, la Plaza de Toros y distintos puntos del recorrido han registrado una importante afluencia de público, con numerosos portuenses y visitantes siguiendo la salida de los corredores y el paso de La Vuelta por la ciudad. La etapa ha permitido además proyectar la imagen de El Puerto ante millones de personas y mostrar "algunos de sus espacios más emblemáticos y su capacidad para acoger grandes acontecimientos".

La decimoctava etapa, una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto y Jerez, estaba considerada una de las jornadas decisivas de esta edición y ha contado con algunas de las principales figuras del ciclismo internacional.

El alcalde ha reconocido asimismo la labor de los trabajadores municipales y de los servicios que durante semanas han trabajado para garantizar el desarrollo de la etapa. Beardo ha destacado especialmente el trabajo de Policía Local, Protección Civil, Bomberos, limpieza, mantenimiento urbano, movilidad, transporte público, servicios técnicos, tráfico, comunicación, informática y organización, así como del resto de áreas municipales implicadas.

"Detrás de lo que hoy han visto los ciudadanos hay muchas semanas de trabajo, planificación y coordinación. Quiero agradecer públicamente a todos los trabajadores municipales que han estado al pie del cañón para que todo saliera bien. Hoy también es su día. Este éxito es suyo y tienen que sentirse orgullosos del trabajo que han realizado", ha indicado.

El Ayuntamiento ha desplegado un dispositivo específico de movilidad e información para facilitar los desplazamientos y minimizar las afecciones, con información previa sobre calles afectadas, horarios, accesos, estacionamientos alternativos y modificaciones en los servicios. En este sentido, el alcalde ha valorado también la colaboración y comprensión de la ciudadanía, que ha permitido que el dispositivo se desarrollara con normalidad. "Un acontecimiento así exige organización, pero también colaboración. Y El Puerto ha demostrado que sabe responder. Hemos tenido una ciudad entera implicada y eso es algo que quiero poner especialmente en valor", ha añadido.

Beardo ha agradecido también a la Diputación Provincial de Cádiz su colaboración y apuesta por El Puerto, recordando que "gracias a la mayoría que los portuenses nos dieron, hoy tenemos representación en la Diputación y hemos podido contar con este respaldo indispensable para hacer posible un evento como La Vuelta".

Para Beardo, lo vivido este jueves demuestra la capacidad de El Puerto para acoger acontecimientos de primer nivel. "Hoy El Puerto ha demostrado que está preparado para los grandes acontecimientos. Hemos tenido a La Vuelta saliendo desde nuestra Plaza de Toros, con los mejores ciclistas del mundo, miles de personas en nuestras calles y una enorme repercusión mediática. Y la ciudad ha respondido. Esto dice mucho de El Puerto y de los portuenses", ha afirmado.

El alcalde ha defendido que La Vuelta refuerza la posición de El Puerto como ciudad de grandes eventos, capaz de unir deporte, turismo, patrimonio, gastronomía y promoción exterior. "No queríamos solamente que La Vuelta pasara por El Puerto. Queríamos que El Puerto viviera La Vuelta. Y creo que este jueves lo hemos conseguido", ha señalado.

Por último, Beardo ha destacado las primeras impresiones "extraordinariamente positivas" de la jornada, especialmente por la participación ciudadana, el ambiente en las calles y el funcionamiento del dispositivo municipal. "Claro que sabíamos que un acontecimiento de esta envergadura iba a generar molestias. Pero también sabíamos que era un orgullo enorme para nuestra ciudad. Y este jueves hemos visto una ciudad viva, participativa, acogedora y capaz de estar a la altura de una cita internacional", ha concluido.