El Puerto (Cádiz) conmemora en el Día del Orgullo los 20 años de la primera boda entre dos hombres en el ayuntamiento

La concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de El Puerto, Silvia Gómez, y el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, en la presentación de los actos por el Dia del Orgullo. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), a través de la Concejalía de Igualdad que dirige Silvia Gómez, ultima los preparativos para la celebración del Día Internacional del Orgullo, una jornada festiva, inclusiva y reivindicativa que volverá a convertir la Plaza de la Herrería en el epicentro de la diversidad y la convivencia y que conmemorará los 20 años de la primera boda entre personas del mismo sexo en la ciudad.

El matrimonio fue protagonizado en junio de 2006 por el portuense Jesús Virués Valdés y el ilusionista británico Timothy Dill-Russell, siendo un acontecimiento "histórico" para la ciudad y "un símbolo de los avances sociales y legales alcanzados en materia de igualdad", como ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

Con motivo de esta efeméride, se difundirá el próximo domingo en redes sociales un vídeo conmemorativo que recordará aquel momento y que pondrá en valor el camino recorrido durante estas dos décadas en favor de los derechos y la igualdad de todas las personas.

La celebración del Día Internacional del Orgullo tendrá lugar el viernes 26 de junio, en horario de 20,00 horas a 01,00 horas, bajo el lema 'En El Puerto el Orgullo brilla. Contará con la actuación de DJ Akosta y durante el evento se repartirán regalos entre los asistentes, en una propuesta que combina ocio, sensibilización y participación ciudadana.

La concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de El Puerto, Silvia Gómez, acompañada por el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha señalado que esta celebración "representa mucho más que una fiesta", al considerar que es "una oportunidad para reafirmar el compromiso de El Puerto con una sociedad abierta, respetuosa e inclusiva, donde todas las personas puedan vivir con libertad, dignidad y sin miedo a ser quienes son".

La edil ha destacado que la diversidad "forma parte de la riqueza de nuestra ciudad" y que por eso "debemos seguir promoviendo espacios de encuentro, visibilidad y convivencia que contribuyan a construir una comunidad más justa e igualitaria".

Gómez ha animado a vecinos y visitantes a participar en una programación que combina el carácter festivo del Orgullo con un mensaje claro de "respeto, reconocimiento y defensa de los derechos conquistados, sin olvidar el camino que aún queda por recorrer".

Durante todo el fin de semana, y desde primera hora de la mañana del viernes, la bandera del Orgullo permanecerá en el balcón del Ayuntamiento de El Puerto, como muestra visible del respaldo institucional a los valores de diversidad, respeto e inclusión.