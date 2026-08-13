El Puerto (Cádiz) destaca la consolidación de sus trámites digitales con más de 15.000 entradas en el primer semestre

Sede electrónica del Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha valorado la consolidación de sus trámites digitales en los primeros seis meses del año 2026, al registrarse más de 15.000 registros de entrada por esta vía, el 51% del total de los realizados en la localidad.

A través de la empresa municipal de nuevas tecnologías El Puerto Global, durante el presente 2026 ha conseguido consolidar la nueva Sede Electrónica Municipal que se estrenó hace casi un año, como ha resaltado el Consistorio en una nota.

Los datos correspondientes al primer semestre de 2026 reflejan un crecimiento sostenido del uso de los canales electrónicos y una progresiva incorporación de la tramitación digital al funcionamiento ordinario del Consistorio.

Así, se ha señalado que entre enero y junio de 2026 la ciudadanía portuense ha realizado 30.049 registros de entrada en el Ayuntamiento, es decir, solicitudes, escritos o documentación recibida por la administración. De ese total, 15.190 se han producido a través de la Sede Electrónica, el 51% del total.

A estas entradas se suman otras casi 13.600 efectuadas a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) y 1.261 procedentes del intercambio de información entre administraciones.

Estos datos muestran que el canal electrónico representa más de la mitad de las entradas registradas durante el semestre, y se consolida como "una vía habitual" para la relación de la ciudadanía con el Ayuntamiento y las administraciones públicas en general.

El Ayuntamiento ha aclarado que los registros electrónicos incluyen tanto solicitudes iniciadas directamente por la ciudadanía como aportaciones de documentación asociadas a trámites y expedientes que ya se encuentran en curso, por lo que esta cifra refleja el volumen real de utilización de la Sede Electrónica y no sólo el número de nuevos procedimientos iniciados.

La transformación digital también se refleja en la actividad interna de la administración local. Durante el primer semestre de 2026 se han creado 18.546 nuevos expedientes, lo que pone de manifiesto el alto volumen de actividad que ya se gestiona mediante herramientas de e-Administración. A esta actividad se suma la firma electrónica de 4.154 decretos y de 53.104 documentos durante el mismo periodo.

En conjunto, estas cifras evidencian que la digitalización no se limita al canal de acceso de la ciudadanía, sino que se extiende al conjunto del ciclo de tramitación administrativa, desde la entrada de la solicitud hasta la gestión y firma de la documentación municipal.

El proceso de transformación también se apoya en el intercambio electrónico de información con otras administraciones.

En concreto, durante estos seis primeros meses del año se han producido 4.513 intercambios a través del Sistema de Interconexión de Registros, a los que se suman los registros procedentes directamente del intercambio entre administraciones.

En cuanto a las salidas registrales, es decir, las comunicaciones y documentos remitidos oficialmente por el Ayuntamiento, se ha indicado que durante el semestre se han contabilizado 18.394 registros, de los cuales 12.482 se han realizado electrónicamente y 5.912 en papel.

Esto supone que aproximadamente dos de cada tres salidas registrales del Ayuntamiento se realizan ya por medios electrónicos.

Desde El Puerto Global se ha subrayado que los resultados obtenidos durante este primer semestre reflejan una evolución que "va más allá" de la puesta en funcionamiento de una nueva Sede Electrónica.

En este sentido, los 18.546 expedientes creados, los 53.104 documentos firmados electrónicamente, los 4.154 decretos firmados y los miles de intercambios registrales realizados durante el semestre constituyen indicadores de la administración electrónica está "cada vez más integrada" en los servicios municipales.