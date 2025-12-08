El Puerto (Cádiz) firma el acta municipal que conmemora el 125 aniversario de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, y el presidente de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, Luis Garrido, este lunes en la firma del acta de confirmación del 125 aniversario de esta institución cultural. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha firmado este lunes, en la festividad de la Inmaculada Concepción, con el presidente de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, Luis Garrido, el acta municipal que conmemora los 125 años de historia de esta institución cultural.

El acto homenajea la primera acta fundacional de 1900 y se rubrica ante secretario en el mismo lugar y día en que nació la Academia, en el Salón Regio del Ayuntamiento y se ha recreado simbólicamente aquel histórico 8 de diciembre, según una nota municipal.

La Academia se constituyó para fomentar la enseñanza de las bellas artes y todas las actividades culturales consideradas beneficiosas para el desarrollo de las ciencias, las letras y las artes, según recogen sus estatutos, un objetivo que sigue manteniendo 125 años después.

A la ceremonia han asistido la Junta Directiva, los académicos y socios de la institución, así como el teniente de alcalde de Cultura, Enrique Iglesias, y el teniente de alcalde de Presidencia, Javier Bello, entre otros.

El alcalde ha felicitado a la Academia por su trayectoria como referente y motor cultural y artístico de la ciudad desde 1900, cuna de artistas y académicos de reconocido prestigio, como Alfonso Ussía, recientemente fallecido.

Ha anunciado que este martes comienzan las obras de consolidación del edificio de la Academia, ubicado en la calle Pagador 1 desde 1973, reforzando así el compromiso conjunto del Ayuntamiento y la Academia con la cultura y el patrimonio de El Puerto.

Luis Garrido ha destacado que "hoy celebramos la continuidad de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, que durante 125 años ha mantenido vivos sus objetivos culturales, únicamente interrumpida en 1918 y 2020 por las pandemias de la gripe y el Covid".

La firma del acta, de 125 años impulsando las Bellas Artes en El Puerto de Santa María, supone el cierre de las celebraciones del aniversario, que han incluido más de 38 actos culturales -conferencias, conciertos, exposiciones, mesas redondas y presentaciones de libros- todos de acceso gratuito al público, consolidando el prestigio local y nacional de la Academia.

Luis Garrido ha agradecido la labor de presidentes, directivos, profesores, benefactores, socios, alumnos y simpatizantes que han hecho posible que la institución continúe siendo un referente cultural en El Puerto de Santa María. El alcalde ha expresado su reconocimiento a la Junta Directiva actual y a las anteriores, deseándoles otros 125 años de vida y éxitos.

El presidente de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia agradeció al Ayuntamiento su apoyo histórico, ofreciendo gratuitamente los diferentes espacios ocupados por la Academia a lo largo de su historia y respaldando sus actividades culturales.

También ha extendido su agradecimiento a toda la sociedad portuense por su constante apoyo. La vicepresidenta, Carmen Cebrián, ha entregado al alcalde un libro que recoge la historia de estos 125 años, de promoción de la cultura portuense, cuya presentación pública tendrá lugar este jueves y que ha contado con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz.

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA DEL PUENTE

El Puerto está viviendo un puente festivo de diciembre con aforos completos y una programación navideña que continúa conquistando a miles de personas que se suman a las citas del calendario navideño portuense.

La Plaza del Castillo ha reunido a miles de portuenses y visitantes que disfrutaron de la gran Zambomba organizada conjuntamente por la Peña Al-Alma y la Concejalía de Fiestas, que se prolongó hasta bien entrada la noche ante la circunstancia de que este lunes es festivo nacional.

Se vivió una jornada memorable. Desde las 13,00 horas la afluencia fue incesante en torno al Castillo de San Marcos, donde portuenses y visitantes de distintos puntos de la provincia unieron sus voces para celebrar que "El Puerto y Jerez cantan en Navidad". Niños, jóvenes y mayores interpretaron villancicos de la tierra en una demostración colectiva del espíritu navideño, la unión y la identidad compartida.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha agradecido a la Peña Al Alma su magnífico trabajo en la organización de la zambomba y ha destacado el gran nivel artístico de esta edición, protagonizada por Juan Manuel Moneo y Los Niños de Pacuchi, cuya entrega y calidad han vuelto a elevar este encuentro tan especial.

Este lunes la Plaza del Castillo ha vuelto a llenarse de magia con uno de los espectáculos infantiles más esperados de la temporada: el concierto de Raúl Charlo, acompañado de una gran fiesta infantil pensada para las familias. Un espectáculo estrella que se espera que congregue a centenares de personas.

Por último día ha continuado abierto, hasta las 14,00 horas, el Mercado de Dulces Navideños en el Claustro de San Agustín, que ha vuelto a ser un éxito rotundo y de apuesta por el comercio local.