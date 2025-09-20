El Puerto de Cádiz recibe a 4.000 turistas y las primeras escalas de dos cruceros

Archivo - Un crucero haciendo escala en el puerto de Cádiz en una imagen de archivo. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Cádiz va a recibir a lo largo de este fin de semana a algo más de 4.000 turistas, una cifra más baja que en ocasiones anteriores debido a que lo harán en cruceros de pequeño tamaño. Pero a este dato se suma otro más y es que los muelles gaditanos van a acoger las primeras escalas de dos cruceros el domingo y el lunes.

Se trata, por un lado, del 'Norwegian Jewel', operado por Norwegian Cruise Line, que traerá el domingo a algo más de la mitad de los visitantes que llegarán a Cádiz entre este sábado y el próximo lunes.

Según datos del Ayuntamiento de Cádiz, recogidos por Europa Press, el 'Norwegian Jewel' tocará puerto el domingo con 2.330 pasajeros a bordo, cuyas nacionalidades destacadas son de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. El crucero, que atracará en el muelle Alfonso XIII del puerto gaditano a las 10,00 horas, saldrá hacia su siguiente escala en Málaga a las 20,00 horas.

Ya el lunes 22 de septiembre será el barco de nombre 'Le Laperouse' el que hará su primera escala en Cádiz con 145 personas como pasajeros de nacionalidad destacada francesa. De 131,46 metros de eslora, este pequeño crucero permanecerá prácticamente todo el día en Cádiz, ya que llegará sobre las 08,00 horas y se marchará a las 22,00 horas.

Ese mismo día también visitará Cádiz el 'Balmoral', con 874 pasajeros. Tocará puerto a la misma hora que el anterior crucero pero se marchará algo antes, a las 18,00 horas en dirección a Málaga.

Cabe apuntar además que este sábado ha llegado otro crucero de menor capacidad al puerto gaditano. En concreto, el 'Seven Seas Grandeur', un crucero de lujo de la flota de Regent Seven Seas Cruises, que lleva a bordo a casi 700 pasajeros de nacionalidad estadounidense.

En este mes de septiembre, el Puerto de Cádiz acumula ya 23 escalas de las 37 anunciadas. Los días de mayor actividad hasta el momento han sido el 3 y el 17, con tres cruceros atracados a la vez en los muelles gaditanos. Por delante quedan dos días más a este nivel, en concreto el 24 y el 26 de septiembre, cuando también se recibirán a tres barcos de pasajeros en un solo día.