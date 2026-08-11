El Puerto (Cádiz) retira las estructuras de cinco kioscos en desuso por seguridad y salubridad de la vía pública

Un operario municipal en los trabajos para retirar un kiosko en desuso en El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) está procediendo a la retirada de cinco quioscos de golosinas que actualmente se encuentran sin actividad y en estado de abandono en distintos puntos de la ciudad para evitar que su deterioro pueda generar problemas de seguridad o salubridad y garantizar que calles, plazas y espacios de uso ciudadano se encuentren en las mejores condiciones posibles.

Los quioscos presentan roturas, signos de oxidación y distintos elementos deteriorados, algunos de ellos susceptibles de sufrir actos vandálicos, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Los trabajos de desmontaje, que se desarrollan durante la mañana de este martes 11 de agosto, afectan a estructuras situadas en Rotonda del Magisterio, Avenida de la Constitución, calle Valdés, calle Parra y Plaza Juan Panadero.

La actuación responde a la necesidad de retirar de la vía pública estructuras que han dejado de prestar servicio y que, debido a su estado proyectan una mala imagen en espacios de uso habitual para los vecinos.

El Ayuntamiento ha considerado "necesario" proceder a su desmontaje y retirada, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio público y evitar que estas estructuras continúen deteriorándose.

Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Derribos Sur SL y no requieren reserva de espacio ni corte de calle, por lo que la actuación se desarrolla sin afectar al normal funcionamiento de la vía pública.