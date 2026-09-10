El Puerto y Jerez arropan a La Vuelta en una etapa contrarreloj previa a la decisiva montaña que dará al ganador

Ciclistas de La Vuelta salen en la etapa de contrarreloj desde la plaza de toros del Puerto de Santa María. - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La salida de la 18 etapa de La Vuelta desde la plaza de toros de El Puerto de Santa María y la llegada del corredor español Enric Mas a la meta ubicada en la Avenida Álvaro Domecq de Jerez, con la posibilidad de que un español vuelva a ganar la gran prueba después de 12 años, son dos imágenes que ya quedarán grabadas en la hemeroteca de la ronda española, con una etapa en la que el público de ambas ciudades han arropado a los ciclistas durante su trazado urbano.

Fue en 2014, con La Vuelta empezando en su primera etapa precisamente en Jerez, también con una contrarreloj, aunque por equipos, la última edición que un corredor español acabó en los más alto del podio, con Alberto Contador. Doce años después, otra contrarreloj en Jerez ha acercado un poco más a lo más alto del podio final a otro español, Enric Mas, que ha salvado una etapa en la que ha cedido poco más de 30 segundo con su inmediato perseguidor, y ganador de cuatro vueltas, Roglic.

Puede ser una etapa especial para el corredor del equipo Movistar, como lo ha sido para los municipios de El Puerto y Jerez, volcados con la salida y llegada de esta etapa desde que se conoció el trazado de la ronda española allá por principios de años. Tanto es así que ambos ayuntamientos pidieron a la Consejería de Educación retrasar un día el inicio del regreso al cole de los más pequeños para que el deporte de las dos ruedas en la calle fuera una fiesta en la ciudad.

Algo que a pesar del calor se ha logrado, porque a diferencia de una etapa en la que el pelotón llega compacto, precedido de lo que llaman la la caravana de La Vuelta, con vehículos de patrocinadores amenizando la espera, en esta, una contrarreloj, han sido varias horas de ir viendo pasar ciclistas 'por goteo' en su particular lucha contrarreloj. Quizás menos emocionante para el público, con menos subida de adrenalina al ver pasar un pelotón a más de 50km/h, pero tampoco exento de espectáculo.

Porque La Vuelta allá por donde pasa es espectáculo y la gente de El Puerto y de Jerez lo sabía. Y salió a la calle a verlo, a pesar del calor en depende qué zonas. Así, el trazado urbano en ambas ciudades se ha visto arropado por la gente, con una recta final donde desde el primer ciclista al último, a pesar de la diferencia en tiempo de llegada, han podido recoger el calor de un público que golpeaba el vallado en señal de ánimo a unos corredores a los que les quedan dos etapas, eso sí, de montaña, para llegar a Granada y terminar una ronda de tres semanas antes de casi finiquitar la temporada.