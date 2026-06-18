Puerto Real (Cádiz) intensifica las acciones de prevención contra los incendios forestales en el Río San Pedro

Trabajos de prenvención contra incendios forestales en la barriada del Río San Pedro en Puerto Real. - AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

PUERTO REAL (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) ha señalado que está llevando a cabo labores de desbroce, limpieza y creación de cortafuegos en la calle Proa, el Parque Agnes Reston y el Caño de la Cortadura, en la Barriada del Río San Pedro, dentro del Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF) y responde al crecimiento de vegetación por encima de lo habitual registrado este año, favorecido por las lluvias y las temperaturas de los últimos meses.

En una nota, ha explicado que los trabajos forman parte de las actuaciones preventivas que establece el PLEIF, aprobado este año por el pleno del Ayuntamiento y que supone la primera planificación específica frente a incendios forestales de Puerto Real y contempla intervenciones periódicas en distintos puntos de la localidad.

En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado a los ciudadanos que la prevención es una responsabilidad compartida, por lo que los propietarios de terrenos tienen la obligación de mantenerlos libres de maleza, vegetación seca y residuos que puedan favorecer la propagación de un incendio.

"Estamos respondiendo con todos los medios disponibles, en el Río San Pedro y en el resto de la localidad, porque la seguridad de Puerto Real es una prioridad para este Ayuntamiento", ha manifestado el concejal de Infraestructura Verde, Antonio Gil.