El Puerto de Santa María (Cádiz) celebra el encendido del alumbrado extraodinario de Navidad con "éxito de afluencia"

El encendido oficial del alumbrado extraordinario de Navidad de El Puerto de Santa María (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) ya luce completamente iluminado tras la celebración del encendido oficial del alumbrado extraordinario de Navidad, un evento que tuvo lugar este viernes, 28 de noviembre, y que contó con la participación del alcalde Germán Beardo y del concejal de Fiestas David Calleja. La jornada se saldó con un "éxito de afluencia y ambiente festivo", con miles de portuenses y visitantes llenando calles y plazas para dar la bienvenida a una Navidad que este año llega "con más luz, color e ilusión que nunca".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la jornada comenzó a las 18,30 horas con la esperada salida de la tradicional Cabalgata de la Estrella desde la Plaza de la Noria, protagonizada este año por Ruth Amaya. El cortejo, acompañado por animaciones luminosas, estrellas resplandecientes, grupos locales y bandas musicales, recorrió un itinerario "repleto de público que abarrotó enclaves como la avenida del Ejército, la plaza de Toros, las calles Los Moros, Santa Lucía, Vicario, Ganado, Nevería y Larga, hasta llegar al interior de la Plaza Peral".

Allí, en un ambiente de emoción y alegría, la comitiva alcanzó la Plaza Isaac Peral, donde alrededor de las 19,30 horas el alcalde, Germán Beardo, acompañado por la Estrella, procedió al esperado encendido del alumbrado navideño. El instante en el que toda la ciudad se iluminó simultáneamente "arrancó aplausos y ovaciones del numeroso público congregado".

El alcalde, Germán Beardo, ha destacado durante el acto de inauguración que en El Puerto, la Navidad "se vive en la calle, en familia y con vecinos" y, en relación, ha concretado que han querido que la ciudad "se llene de luz y magia para que todos podamos disfrutar de estas fechas".

Tal y como ha relatado el Consistorio local, la celebración continuó con la actuación del coro del colegio La Salle, que puso banda sonora a un entorno "especialmente embellecido" para la ocasión con animaciones, espectáculos y una "cuidada ambientación" que realzaron la belleza de la Plaza Peral, la Calle Larga y del Ayuntamiento, cuya fachada institucional lució "más espectacular que nunca" para dar la bienvenida a estas fiestas.

Por su parte, el concejal de Fiestas, David Calleja, ha subrayado el esfuerzo realizado por la Administración local para ampliar y mejorar la decoración, y ha precisado que cada año intentan sorprender a los ciudadanos con "nuevas propuestas y más zonas iluminadas", y ha valorado la respuesta de los portuenses y visitantes, puesto que "confirma que estamos logrando que la Navidad sea un momento especial para todos, convirtiéndose este año el más multitudinario de todos".

"Ver a tantas familias disfrutar de nuestras calles llenas de luz y magia es la mejor recompensa", ha estimado Calleja, que ha querido agradecer "a todos los que han hecho posible la cabalgata, a los niños del colegio de La Salle, a la Estrella, a todos los que han salido y han abarrotado las calles de El Puerto, beneficiando así a los comercios y a la hostelería, que es una de las finalidades de este tipo de actividades".

En concreto, este año, la iluminación navideña ha sido ampliada y mejorada gracias al esfuerzo del Consistorio, "incorporando importantes novedades impulsadas desde la concejalía de Fiestas". Por primera vez, el Camino de los Enamorados y la zona de Crevillet cuentan con arcos de luz; la Plaza de la Noria presenta una decoración reforzada; la Calle Valdés ha sido engalanada por completo; y la Plaza del Polvorista estrena su primer alumbrado navideño. Además, la Calle Larga sorprende con una decoración inspirada en los Reyes Magos y el Cascanueces, mientras que el gran árbol de Navidad de la Plaza del Castillo ya brilla "como símbolo de ilusión y encuentro".

De esta forma, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María celebra el gran éxito del encendido y agradece la "participación masiva" de los ciudadanos, que un año más demuestran su entusiasmo por una tradición que une, emociona y marca el inicio de una Navidad "que ya se vive plenamente en cada rincón de la ciudad".