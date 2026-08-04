Los puertos de Algeciras y Tarifa cierran con 151.200 pasajeros los días críticos de la Operación Paso del Estrecho

Archivo - Vista del puerto de Algeciras durante la operación salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025, en el puerto de Algeciras, a 3 de agosto de 2025, en Algeciras, Cádiz, Andalucía (España).- Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026 ha cerrado sus cuatro días críticos, entre el 31 de julio y el 3 de agosto, con un sumatorio de algo más de 151.200 pasajeros que han cruzado hacia el norte de África desde los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa.

Según datos facilitados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBC), el número de vehículos que han pasado por ambas instalaciones en los citados días ha rozado los 37.500, teniéndose que llevar a cabo hasta 315 rotaciones.

En concreto, el puerto de Algeciras ha llegado a soportar el paso de 116.274 personas y 30.238 coches en estos cuatro días, que coincidía con el inicio del mes de agosto en fin de semana, lo que hacía esperar al dispositivo una gran afluencia de personas.

Por su parte, por Tarifa han cruzado en estas mismas fechas 34.978 pasajeros y 7.355 vehículos.

Esto ha supuesto que la OPE haya registrado en estos puertos de Cádiz cifras récord en lo que se refiere a embarques y llegadas de coches por día y a llegadas de coches en una hora.

Este pasado lunes, último día considerado crítico, el puerto de Algeciras sumó 27.847 pasajeros hacia Ceuta y Tánger Med, mientras que la línea entre Tarifa y Tánger alcanzó las 8.534 personas en tránsito.

La OPE 2026 se desarrolla entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y las fechas de mayor afluencia de viajeros, aun pendientes en la fase de ida, coincidían este fin de semana, entre el viernes 31 de julio y el lunes 3 de agosto, mientras que la fase de retorno concentrará sus jornadas más críticas del 28 al 31 de agosto.

Desde que se inició este dispositivo, el puerto algecireño ha acumulado ya un tráfico global de 764.606 personas, lo que supone por ahora una caída del 6,6% respecto a los datos de 2025. Por su parte, el puerto de Tarifa experimenta un aumento del 7% sobre el verano pasado, al sumar hasta la fecha 246.249 pasajeros.

En el dispositivo participan otros cinco puertos españoles, en concreto, los de Almería, Motril (Granada), Málaga, Valencia y Alicante. Los de Cádiz --Algeciras y Tarifa-- asumen en torno al 70% del flujo de pasajeros.