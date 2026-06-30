Reabierta la CA-9104 entre Grazalema y Zahara por el puerto de Las Palomas, cerrada por daños tras borrascas en Cádiz

Imagen de la carretera CA-9104, que conecta Grazalema con Zahara de la Sierra por el puerto de Las Palomas, reabierta al tráfico tras obras de emergencia por las borrascas. - AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMA

GRAZALEMA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Grazalema ha informado este martes de que la carretera CA-9104, que conecta este municipio de la Sierra de Cádiz con Zahara de la Sierra por el puerto de Las Palomas, ha reabierto al tráfico tras varios meses cerrada debido a los daños ocasionados en las pasadas borrascas de enero y febrero.

En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el Ayuntamiento ha señalado que ya se puede transitar "con total seguridad" y que se están ultimando "detalles" para su completa puesta a punto.

Así, en la mañana de este martes se están realizando labores de limpieza y desbroce, quedando pendiente la colocación de biondas definitivas y malecones, ya que las de plástico que hay ahora son "una solución temporal".

Como se ha señalado, la Diputación de Cádiz ha finalizado las obras de emergencia que estaba acometiendo en un tramo de esta carretera afectada durante los temporales de invierno, en concreto, entre los puntos kilométricos 1 y 2.

La empresa Rialsa SL ha sido la encargada de la reparación de la CA-9104, que registró un corrimiento de tierra con rotura de calzada durante las borrascas. La cobertura económica para esta intervención se ha cifrado por parte de la Diputación en 861.529 euros.