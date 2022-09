Reabierta la playa de Poniente de la Línea y bandera roja en dos playas de Gibraltar por vertidos del buque

La Junta anuncia una "vigilancia intensiva" en la Línea los próximos días ante "la posibilidad de nuevas apariciones de vertidos"

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)/GIBRALTAR, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo, a través de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz, ha emitido este domingo la resolución en la que se declara apto el baño y uso de la playa de Poniente de La Línea de la Concepción tras las labores de limpieza y adecuación para eliminar los restos del vertido originado por el buque accidentado OS35 cercano a Gibraltar, un incidente que ha motivado que, por su parte, el Gobierno del Peñón haya acordado levantar la 'bandera roja' en las playas de Little Bay y Sandy Bay.

Así se recoge en sendos comunicados difundidos este domingo por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y por el Gobierno de Gibraltar enmarcados en las consecuencias del accidente por el que el citado buque granelero OS35 ha quedado semihundido frente a las costas gibraltareñas tras haber colisionado con otro barco.

El pasado viernes, 2 de septiembre, la Consejería de Salud y Consumo procedió al cierre de la playa de Poniente del municipio gaditano de La Línea de la Concepción ante la presencia de restos del vertido del buque accidentado, compuesto por residuos aceitosos --carburantes, aceites lubricantes y presencia de contaminación de sustancias químicas-- junto con otros restos arrastrados por la marea.

De este modo, según ha recordado la Consejería este domingo en una nota, se acordonó la zona afectada, de unos 150 metros, y se inició el dispositivo de limpieza en la orilla, llevaba a cabo por efectivos municipales.

Tras estas labores de adecuación y limpieza, el último informe con fecha de este domingo, 4 de septiembre, ya no observa restos de vertido, por lo que "han desaparecido las causas que motivaron la prohibición de baño".

No obstante, desde la Junta se advierte de que el vertido al mar provocado por el OS35 "puede provocar la llegada de nuevos restos, aunque en menor proporción, debido a las corrientes, mareas y vientos".

Ante esta situación, la Administración autonómica anuncia que "se mantendrá una vigilancia intensiva sobre las playas durante los próximos días para asegurar la calidad de las aguas de baño", y, "de hallarse nuevamente restos del vertido, se procederá al cierre de las zonas afectadas".

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

La Consejería de Salud y Consumo, a través de su Dirección General de Salud Pública, ha establecido un protocolo de actuación y vigilancia de la zona de la Bahía de Algeciras por el vertido del buque granelero en Gibraltar. Entre otras actuaciones, se establece una vigilancia especial de las aguas de baño y de las lonjas si el vertido del buque en Gibraltar afecta al litoral o a zonas pesqueras.

Desde el punto de vista de Salud Pública, se han desplegado una serie de actuaciones orientadas la vigilancia y control. De este modo, se ha establecido un seguimiento y verificación de las zonas de baño a ambos lados del Peñón "para detectar cualquier posible afectación de estas por el vertido", y se "intensificarán" los controles oficiales en la Lonja pesquera de La Línea y de Algeciras (Cádiz), "para determinar que caladeros son los que en estas fechas están siendo utilizados por la flota pesquera, así como que zonas de producción y qué moluscos bivalvos están capturando".

En este sentido, se prepara, "para activar en caso necesario", el muestreo de los productos pesqueros y bivalvos capturados u obtenidos de caladeros que pudieran verse afectados. Todas estas actuaciones están coordinadas con la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

Por otro lado, el Ayuntamiento de La Línea ha convocado para este lunes, 5 de septiembre, a las 12,00 horas, una reunión en el Palacio de Congresos con los diferentes sectores de la ciudad sobre la repercusión del incidente del buque, tras la que el alcalde, Juan Franco, atenderá a los medios.

PLAYAS DE GIBRALTAR

Por su parte, el Gobierno de Gibraltar ha actualizado este domingo a mediodía la situación de sus playas según la evaluación que periódicamente realiza su Ministerio de Medio Ambiente respecto al impacto de la situación del OS35 en las costas y playas del Peñón.

De esa actualización se desprende que en la Playa de Levante "no se ha informado de la existencia de hidrocarburos", y en la de Camp Bay "no se ha informado de nuevos hidrocarburos", mientras que en la de Catalan Bay se han detectado "algunas manchas dentro de las barreras", si bien "no hay fuel pesado en la playa".

En las playas de Little Bay y Sandy Bay se ha acordado que se levante la 'bandera roja', en el primer caso por la presencia de una "muy ligera y pequeña mancha de velo debido a rocas previamente manchadas", y en el segundo porque "hay algo de petróleo dentro de la zona de la playa, ya que la marea alta ha llevado el velo por encima de la barrera", según ha detallado el Gobierno gibraltareño.

El Ministerio de Medio Ambiente del Peñón "seguirá coordinando las operaciones de limpieza a lo largo del día con la Autoridad Portuaria de Gibraltar (Gibraltar Port Authority, GPA)", y las organizaciones ecológicas ESG, Nautilus Project y los voluntarios de Gonhs ayudarán en las operaciones de limpieza.