Recogen firmas para pedir al Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) mejoras de seguridad en rotondas y pasos del tranvía

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

Una petición iniciada en la plataforma Change.org reclama al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) que se pongan en marcha medidas para mejorar la seguridad en las rotondas y pasos del Trambahía, el tranvía de la Bahía de Cádiz, después del accidente del pasado sábado 18 de octubre en el que un vehículo chocó con un vagón del tranvía, dejando dos personas heridas, una de ellas un menor de 13 años.

El accidente se produjo cuando el turismo se saltó un semáforo en la rotonda entre la avenida de los Reyes Católicos y el Puente de Nuestra Señora de los Remedios en Chiclana en un momento en que estaba pasando el tranvía, cuyo conductor no pudo evitar el impacto, tal y como detallaron el Ayuntamiento y el Consorcio de Bomberos el día del suceso.

Fruto del golpe, el vehículo quedó atrapado entre la catenaria y la parte delantera del tranvía, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos para rescatar a los dos ocupantes del coche. La mujer fue liberada rápidamente sin heridas de gravedad, aunque siendo evacuada al Hospital de Puerto Real, mientras que el rescate de su hijo menor fue "más complejo", según Bomberos, presentando heridas graves en sus piernas y siendo trasladado también a un centro hospitalario.

La petición online, que ya acumula casi 200 firmas, señala que Chiclana es una ciudad con un sistema de transporte "en crecimiento", pero que la seguridad "no ha seguido el ritmo necesario", advirtiendo que las rotondas y cruces del tranvía "carecen de señalización clara y medidas de seguridad adecuadas para proteger a peatones y conductores".

En ese sentido, recoge datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) que indican que "en zonas donde no se aplican sistemas de seguridad suficientes, los accidentes pueden aumentar hasta un 15%". Ante esto, la solución de los peticionarios "es clara", solicitando al Ayuntamiento de Chiclana y a las autoridades de tráfico locales "semáforos específicos para tranvía y vehículos, barreras automáticas o avisos luminosos y acústicos, señalización visible en pavimento y mejor iluminación en los cruces".

Así, se insta al Ayuntamiento a "tomar medidas urgentes" para proteger a la ciudadanía "antes de que ocurra una tragedia mayor", exponiendo que los costes de implementar estas medidas "son insignificantes comparados con la pérdida de vidas humanas".