Recuperan en La Línea (Cádiz) tres vehículos robados que iban a usarse para transportar fardos de droga

Vehículos hallados en La Línea de la Concepción que iban a usarse para transportar fardos de droga. - POLICÍA NACIONAL DE CÁDIZ

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz adscritos a la Comisaría Local de La Línea de la Concepción han recuperado tres vehículos todoterreno robados que, presuntamente, iban a ser utilizados para el transporte de sustancias estupefacientes.

Los hechos tuvieron lugar cuando los agentes, durante el desarrollo de labores propias de su cometido, detectaron la presencia de tres vehículos todoterreno en el interior de una nave industrial de la localidad linense, ha indicado la Policía en una nota.

Tras las comprobaciones realizadas, se constató que los automóviles presentaban características compatibles con las empleadas habitualmente por las organizaciones dedicadas al narcotráfico, siendo conocidos en el argot policial como "vehículos de carga".

La investigación permitió determinar que los tres vehículos habían sido sustraídos en diferentes provincias del territorio nacional, y habían sido modificados mediante la retirada de los asientos traseros, incrementando así su capacidad para el transporte de fardos de sustancia estupefaciente.

Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico requieren de una compleja coordinación y de importantes recursos logísticos para garantizar el éxito de los alijos. Una vez fijado el momento para la introducción de la droga a través de playas o cauces fluviales, vehículos de gran potencia se desplazan hasta los puntos de desembarco para cargar rápidamente los fardos y trasladarlos posteriormente a lugares de almacenamiento provisional, conocidos en el ámbito policial como "guarderías", ha explicado la Policía al respecto.

Como resultado de esta actuación, durante el mes de mayo de 2026 se procedió a la recuperación de los tres vehículos sustraídos, logrando así neutralizar parte del entramado logístico empleado por la organización criminal.

En paralelo se ha iniciado una investigación para el total esclarecimiento de los hechos, no descartándose la práctica de futuras detenciones relacionadas con esta operación.