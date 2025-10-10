Recuperan más de 100 libros que fueron robados de la Biblioteca Municipal de El Puerto (Cádiz) y vendidos por internet

Libros recuperados por la Policía tras ser robados de la Biblioteca Municipal de El Puerto de Santa María para ser vendidos por internet - POLICÍA NACIONAL DE CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz, a través del Grupo de Delincuencia Urbana, ha culminado una investigación que ha permitido esclarecer la venta fraudulenta de más de un centenar de libros que fueron robados de la Biblioteca Municipal de El Puerto de Santa María para ser posteriomente vendidos a través de la aplicación de venta online Wallapop.

La presunta responsable de estos hechos ya ha sido detenida por la Policía, ha indicado la Policía Nacional en una nota.

Las pesquisas policiales apuntaron a una persona que presuntamente sustraía ejemplares de la Biblioteca Municipal de forma continuada para, posteriormente, lucrarse con su venta en dicha plataforma digital.

La investigación ha requerido "una labor especialmente compleja" por parte del Grupo de Delincuencia Urbana, ya que muchos de los ejemplares robados habían sido adquiridos por compradores residentes en diferentes puntos de la geografía española como Burgos, Pontevedra, Barcelona, Madrid o Castellón. Ante esto, los agentes contactaron con estas personas para coordinar la devolución de los libros a la Biblioteca Municipal.

Las gestiones realizadas por los agentes han permitido recuperar un total de 127 libros, cuyo valor supera los 2.000 euros. Además, la presunta autora de los hechos ha sido detenida y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de El Puerto de Santa María para la apertura del correspondiente proceso judicial.