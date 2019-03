Registrados más de 30 terremotos en dos días en Olvera, Pruna y Coripe, catalogada como una zona "normal y esperable"

Publicado 14/03/2019 12:19:59 CET

CÁDIZ, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de terremotos se han producido en la zona de Olvera (Cádiz), Pruna y Coripe (Sevilla) desde la madrugada del pasado día 12, lo que desde el Instituto Geográfico Nacional han considerado como "una sismicidad normal y esperable". El municipio de Olvera fue el que registró a las 3,41 horas del día 13 el movimiento de mayor magnitud (cuatro), y a partir de ahí, "lo normal que es que sean cada vez de menos magnitud y menos frecuentes".

Según han explicado a Europa Press desde el Instituto Geográfico Nacional, es "normal" la sismicidad de esta zona sur de Sevilla y norte de Cádiz, que ya ha tenido series de terremotos similares a los de estos días. "No es un fenómeno extraño", han asegurado.

En este sentido, han señalado que en esta zona el Instituto Geológico y Minero "no tiene fallas cartografiadas", lo cual no significa que no las haya en realidad. Cabe recordar que los terremotos se producen porque se acumula "tensión y esfuerzo" en la roca de la corteza y una vez que se supera cierto umbral, la presión se libera en ondas sísmicas y produce los terremotos.

"El terreno debe estar muy fracturado en la zona, los terremotos están asociados a falla pero no están cartografiadas, no se puede asignar una falla como origen porque no hay información de fallas activas", han explicado.

No obstante, las magnitudes registradas en la actividad sísmica de esta semana están dentro las que se encuentran registradas históricamente en esta zona, siendo la máxima magnitud la de 4,9 en movimientos registrados en los años 60 en Pruna.

Por tanto, para el Instituto Geográfico Nacional las máximas esperables de esa magnitud "ya han ocurrido", al igual que ven "normal que ocurran réplicas en varios días, ya que se libera mucha energía, lo cual afecta a las tensiones en las áreas circundantes y se queda la zona en desequilibrio, por lo que hay réplicas, aunque lo normal es que sean cada vez de menos magnitud y menos frecuentes".