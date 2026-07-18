'La Reina del Flow' cierra en Cádiz su gira por España con 130.000 entradas vendidas

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CÁDIZ 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La gira de 'La Reina del Flow' ha cerrado este viernes en Cádiz su gira por España, que ha contado con más de 130.000 entradas vendidas tras cinco semanas de conciertos por el país.

Así, los personajes de la serie colombiana han actuado en el Cádiz Music Stadium después de las actuaciones en el Movistar Arena de Madrid, el Live Sur Stadium de Sevilla o el Palau Sant Jorde de Barcelona que contaban con entradas agotadas.

De esta manera, la serie de Netflix ha vuelto a los escenarios españoles en 2026 con parte de su elenco en directo, una gira encabezada esta vez por Carlos Torres (Charly Flow) que ha actuado junto a sus compañeros en una decena de fechas en otras ciudades fuera de Andalucía como Madrid, Barcelona, Alicante o Vigo, entre otras.

En esta ocasión, la serie ha estado representada, además de por Carlos Torres, por Yoni Trejos (Jay Torres). Repetirán María José Vargas, que interpreta a la joven Yeimi en la serie, Juan Manuel Restrepo (Charly Flow/Pez Koi), Drama Key (Juan Palau) y Kevin Bury (Cris Vega).