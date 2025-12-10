Rescatados del interior de una vivienda cuatro miembros de una familia afectados por una combustión de gas en Jerez

Un agente de la Policía y vehículos de bomberos en el inmueble donde se produjo un escape de gas en Jerez. - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han intervenido rescatando a cuatro miembros de una familia del interior de un inmueble en Jerez de la Frontera (Cádiz) afectados todos gravemente por inhalación de dióxido de carbono fruto de una peligrosa coincidencia, ocasionada por una mala combustión de un termo del gas y un fallo en el extractor de aire de la vivienda.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos ocurrieron el 4 de diciembre cuando la sala operativa del 091 recibía sobre las 21,30 horas la llamada de un vecino que alertaba que en uno de los pisos de viviendas de la Avenida Blas Infante se estaba produciendo un escape de gases y que los moradores estaban intoxicados y mareados.

La Policía inmediatamente dio cuenta al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz y a los Servicios Sanitarios del 061 y se comisionó de urgencia a la patrulla más cercana, que se encontraba muy cerca del lugar realizando una patrulla preventiva de seguridad por la barriada.

Siguiendo el protocolo para este tipo de siniestros, los agentes procedieron a comprobar la veracidad de la situación de riesgo, así como a asegurar y despejar la zona de la vía pública, las escaleras y zonas comunes del edificio para el mejor acceso de los profesionales de Bomberos.

En esos momentos, según ha relatado la Policía, una mujer de avanzada edad muy mareada apareció en el dintel del domicilio afectado, solicitando auxilio urgente e indicando que el resto de su familia "se estaba muriendo en el interior."

Así, ante el riesgo vital cierto e inminente, los agentes de la Policía Nacional, tomando todas las precauciones posibles, comprobaron que había un fuerte olor a gas en el piso y accedieron al pasillo principal a la vez que abrían todas las ventanas a su paso, desde donde pudieron observar que en el salón había una mujer joven inconsciente tirada en un sofá y junto a ella un segundo varón totalmente desorientado que no podía levantarse por sus propios medios, además de un bebé de pocos meses, al que localizaron por sus llantos en una habitación contigua.

Los agentes sacaron a los afectados adultos con la técnica de evacuación de heridos sobre los hombros, cargándolos a cuestas y a pulso hasta una zona segura en el descansillo del piso inferior, así como al bebé, que trasladaron hasta el portal de la finca, donde les aplicaron los primeros auxilios hasta que fueron atendidos por los sanitarios de urgencias, que procedieron al traslado de todas las víctimas hasta el Hospital Universitario de Jerez, salvo el bebé que resultó ser el menos afectado.