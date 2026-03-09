Rescatados once magrebíes que intentaban llegar a la costa de Cádiz en dos embarcaciones neumáticas

Embarcación hinchable rescatada por Salvamento Marítimo en aguas de Cádiz - SALVAMENTO MARÍTIMO
TARIFA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a once migrantes de origen magrebí, ocho varones y tres mujeres, cuando intentaban alcanzar la costa de Cádiz a bordo de dos embarcaciones neumáticas. Han sido trasladados a Puerto América en la capital gaditana.
Según han informado a Europa Press fuentes de Salvamento a Europa Press, la embarcación Salvamar Suhail ha sido la encargada de las operaciones de rescate durante la tarde de este domingo 8 de marzo.
A las 20.30 horas la Salvamar Suhail llegó a Puerto América, en Cádiz capital, con los once migrantes rescatados de dos neumáticas localizadas a 25 millas al suroeste de Trafalgar.
El operativo ha estado coordinado por controladores marítimos del centro de Tarifa (Cádiz), que recibieron un aviso a las 17.16 horas realizado por una persona que alertó desde tierra.