Rescatados seis varones de origen magrebí cuando intentaban cruzar el Estrecho en dos embarcaciones hinchables

CÁDIZ 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado este lunes a seis varones de origen magrebí cuando intentaban cruzar en dos embarcaciones hinchables el Estrecho para alcanzar las costas de la provincia de Cádiz.

Según ha indicado Salvamento Marítimo en sus cuentas oficiales de redes sociales, recogida por Europa Press, las embarcaciones fueron localizadas por un buque mercante que dio aviso telefónico, por lo que desde Salvamento se activó un dispositivo para su localización y rescate.

Finalmente, a 29 millas al suroeste de Trafalgar la Salvamar Enif, con base en Bartate (Cádiz), rescató a los seis varones que viajaban en dos embarcaciones tipo toy, siendo trasladados posteriormente en buen estado hasta el puerto barbateño.